La gamme OnePlus 9 pourrait comprendre un 3e modèle, baptisé OnePlus 9E

Ces dernières années, la gamme principale des smartphones OnePlus comprenait deux smartphones, le modèle standard et une variante Pro. Pour 2021, nous nous attendions donc à voir un modèle standard et un modèle pro, mais on parle maintenant d’un troisième modèle.

Jusqu’à présent, nous avons entendu quelques rumeurs sur les nouveaux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, mais ils ne sont peut-être pas les seuls appareils phares lancés par OnePlus en 2021. Il s’avère que OnePlus envisage peut-être de mettre au point un 3e smartphone pour la série OnePlus 9.

Ce troisième smartphone s’appellerait OnePlus 9E, mais nous ne savons pas encore où il s’insérera dans la gamme de produits OnePlus 9.

En fait, pour l’instant, nous ne savons pas grand-chose de ce smartphone, à part son existence déclarée. Le OnePlus 9E a été dévoilé par Max Jambor sur Voice, mais à part nous donner un nom, le rapport de Jambor ne révèle rien d’autre sur le OnePlus 9E.

Il semble donc que nous devrons attendre les prochaines fuites pour en savoir plus, car pour l’instant, beaucoup de mystère entoure l’appareil. Si nous devions envisager ce à quoi s’attendre de ce dernier, on peut supposer que le OnePlus 9E serait le vaisseau amiral le moins cher de ce trio, mais ce n’est qu’une supposition sans connaissance réelle des plans de OnePlus.

Suivre les traces de Samsung

En tout cas, Jambor note que OnePlus tente d’imiter Samsung en proposant des smartphones à tous les prix, à commencer par la gamme Nord N comme offre d’entrée de gamme. Ensuite, nous avons la série Nord standard comme option de milieu de gamme, et enfin la série OnePlus comme une collection de smartphones phares, avec les téléphones Pro offrant le matériel le plus puissant de tous les appareils proposés par OnePlus en échange du prix le plus élevé.

On peut espérer avoir une meilleure idée de la place qu’occupe le OnePlus 9E parmi tous ces smartphones. Il est probable que la gamme OnePlus 9 sera annoncée en avril ou mai, il nous reste donc encore un peu de temps avant d’en être sûr. Mais si un OnePlus 9E est en préparation, nous devrions bientôt entendre d’autres rumeurs à ce sujet, alors restez à l’écoute.