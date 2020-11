La Fondation Raspberry Pi continue d’élargir sa gamme de variantes de Raspberry Pi 4 avec un nouveau modèle très spécial. Le Raspberry Pi 400 est une sorte de PC dont tous les composants sont logés dans un clavier compact.

Il suffit de le brancher sur un téléviseur ou un moniteur grâce à l’un de ses deux ports micro HDMI, d’insérer une carte micro SD, de brancher un cordon d’alimentation et une souris, et vous obtenez un ordinateur de base pour les tâches quotidiennes, le codage ou la lecture de médias.

Le facteur de forme du Raspberry Pi 400, ainsi que ces éléments optionnels, la rendent plus accessible et plus conviviale. C’est important lorsque vous vendez un ordinateur abordable, et c’est particulièrement important lorsque vous vendez un appareil accessible pour aider les enfants à apprendre à coder. Il ressemble davantage à un appareil électronique grand public qu’à la base d’un projet de DIY.

Comme l’a annoncé l’équipe de développement à l’origine des ordinateurs DIY devenus extrêmement populaires, le Raspberry Pi 400 est une version qui loge le micro-ordinateur dans un mince clavier de 78/79 touches. Les acheteurs obtiennent non seulement le petit ordinateur avec son matériel bien connu, mais aussi un processeur un peu plus rapide.

Au lieu du traditionnel processeur cadencé à 1,5 GHz, le SoC Broadcom BCM27100C0 dans le Raspberry Pi 400 dispose de 4 cœurs ARM Cortex-A72 qui fonctionnent à 1,8 GHz et offre donc un peu plus de puissance. Comme d’habitude, 4 Go de mémoire vive rapide LPDDR4-3200 sont également intégrés. L’appareil offre également une fente pour une carte micro SD, à partir de laquelle le système d’exploitation peut être lancé. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser l’un des ports USB à cet effet.

Il y a deux ports USB 3.0 et un port USB 2.0. Il y a également un port Gigabit Ethernet, du Wi-Fi ac bi-bande, du Bluetooth 5.1 et Bluetooth LE, le circuit imprimé lui-même contenant une antenne. L’alimentation peut être fournie par un connecteur USB Type-C de 15 watts, mais d’autres méthodes peuvent également être utilisées.

Le cadeau de Noël idéal

Comme ses grands frères, le Raspberry Pi 400 peut être amélioré à l’aide du connecteur GPIO à 40 broches pour réaliser toutes sortes d’expériences. Cette fiche est disposée horizontalement à l’arrière. Les écrans externes peuvent être connectés par deux ports micro HDMI à l’arrière du petit clavier du PC.

Le clavier du Raspberry Pi 400 peut être commandé auprès de différents revendeurs et devrait être disponible à partir du 9 novembre. Le prix est de 74,95 euros pour le clavier seul, et à 103,61 euros pour en pack comprenant une souris, une alimentation électrique, une carte micro SD, un câble HDMI et un guide du débutant.

Voilà un cadeau de Noël parfait !