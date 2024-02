Rejoignez le Coolest Projects 2024 : un tremplin pour jeunes innovateurs en technologie

La Fondation Raspberry Pi vient d’ouvrir les inscriptions à un événement passionnant, idéal pour les jeunes passionnés de technologie.

Si vous avez moins de 18 ans et que vous êtes passionné par la création numérique et l’informatique, vous voudrez en savoir plus sur Coolest Projects 2024. Plus qu’un simple concours, c’est l’occasion de présenter tes créations numériques au monde entier et de rencontrer des personnes qui partagent ton intérêt pour la technologie.

Le Raspberry Pi Coolest Projects 2024 est un événement qui permet aux jeunes innovateurs de présenter leur travail et d’inspirer d’autres personnes à travers le monde. Que vous préfériez travailler seul ou en équipe (jusqu’à 5 membres), il y a une place pour votre projet. L’événement couvre un large éventail de catégories, notamment Scratch, les jeux, le développement Web, les applications mobiles, le matériel et la programmation avancée. C’est l’occasion d’exposer vos compétences et d’obtenir la reconnaissance que vous méritez pour vos idées innovantes.

Le concours Coolest Projects 2024 se déroulera en ligne, ce qui permettra aux participants d’exposer leurs projets à un public international. Vous devrez enregistrer votre projet avant le 22 mai 2024 pour participer à cet événement numérique. L’exposition en ligne débouchera sur une retransmission spéciale en direct le 26 juin 2024, au cours de laquelle les projets et leurs créateurs seront célébrés. C’est l’occasion pour vous d’être sous les feux des projecteurs et de partager votre travail avec une communauté internationale.

Mais, le Coolest Projects 2024 ne se limite pas à l’expérience virtuelle. L’événement proposera également des rencontres en personne dans différents pays, notamment en Irlande, en Belgique, au Royaume-Uni, au Ghana et au Sri Lanka, et d’autres lieux devraient s’ajouter. Ces rassemblements sont plus que des compétitions ; ce sont des lieux où vous pouvez rencontrer d’autres jeunes créateurs de technologie, échanger des idées et faire l’expérience de la camaraderie de la communauté technologique.

Une opportunité unique

La Fondation Raspberry Pi s’engage à aider les participants à chaque étape. En tant que participant, vous aurez accès à une multitude de ressources, notamment des appels en ligne, des webinaires, des guides de mentorat et des guides de projet. Ces outils sont conçus pour vous aider à affiner vos idées et à mener à bien votre projet avec confiance et maîtrise. Pour rester informé et motivé, vous pouvez vous inscrire à la lettre d’information Coolest Projects. Cette lettre d’information vous tiendra au courant des dernières informations, vous fournira des conseils utiles et partagera les réussites des participants précédents afin d’alimenter votre créativité.

Dates importantes pour le Coolest Projects 2024

Inscription : 14 février — 22 mai 2024

Événement : 26 juin 2024

Le Coolest Projects 2024 est une célébration des jeunes esprits et de l’avenir de l’éducation technologique. Les inscriptions étant désormais ouvertes, ne manquez pas votre chance de faire partie d’une communauté qui valorise la créativité et la joie d’apprendre. Franchissez cette étape et montrez votre potentiel au monde entier.