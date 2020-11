La Redmi Watch dispose d’un écran couleur de 1,4 pouce et une autonomie de 7 jours

Comme entendu en début de semaine, Xiaomi a dévoilé la Redmi Watch en même temps que la nouvelle série Redmi Note 9 5G en Chine. Il s’agit de la toute première montre connectée de la marque Redmi, dont le portefeuille de wearables ne comprend pour l’instant que le Redmi Band. La Redmi Watch est dotée d’un écran carré, d’un capteur de rythme cardiaque, d’une autonomie allant jusqu’à 7 jours, et plus encore.

La Redmi Watch comprend un écran LCD couleur carré de 1,4 pouce avec une densité de pixels de 323 ppp et un support tactile. Vous pouvez choisir parmi plus de 120 cadrans de montre pour personnaliser l’aspect de la smartwatch.

Un seul bouton se trouve sur le bord droit. Vous avez le choix entre trois coloris de châssis, à savoir le bleu, le noir et l’ivoire, et 5 bracelets de couleurs différentes, dont le noir, l’olive, l’ivoire, le bleu et la fleur de cerisier.

L’un des points forts de la Redmi Watch est sa légèreté et son poids de 35 grammes seulement. La montre permet de surveiller le rythme cardiaque sur 30 jours, de suivre le sommeil et de suivre l’évolution de la santé. Vous trouverez également un microphone à bord pour appeler l’assistant vocal de Xiaomi, Xiao AI, depuis votre poignet. Il vous aidera à répondre à toutes vos questions, à contrôler les appareils connectés, et bien plus encore.

La smartwatch supporte la NFC pour les paiements sans contact et le Bluetooth 5.0 pour se connecter aux appareils Android et iOS. Elle prend en charge 7 modes de sport, ainsi que la natation en salle, ce qui est possible grâce à l’indice d’étanchéité à 50 mètres de la montre.

Prix et disponibilité

La Redmi Watch est équipée d’une batterie de 230 mAh qui peut durer jusqu’à 7 jours sur une seule charge. La société promet également jusqu’à 12 jours d’autonomie en veille, ce qui est excellent à ce niveau de prix.

La Redmi Watch sera vendue à partir de 269 CNY (~ 35 euros) et sera en vente à partir du 1er décembre en Chine.