Les spécifications clés du Redmi Note 9 Pro 5G ont été divulguées

Xiaomi a lancé la série Redmi Note 9 au mois de mars de cette année. Elle est actuellement en route vers la Chine, mais son design et ses entrailles sont totalement différents. Les fuites initiales et les teasers ont laissé entendre que le Redmi Note 9 Pro 5G sera ni plus ni moins qu’un Mi 10T Lite (dévoilé en Europe en octobre) avec des améliorations mineures. Les principales caractéristiques du Redmi Note 9 Pro 5G sont apparues en ligne et sont en accord avec les fuites.

La société a confirmé deux spécifications clés du Redmi Note 9 Pro 5G pour la Chine. Il sera alimenté par le processeur Snapdragon 750G — le même que celui du Mi 10T Lite. De plus, vous trouverez un capteur primaire de 108 mégapixels dans le module circulaire de la caméra à l’arrière. Redmi parle de sa mise à niveau d’un capteur de 48 mégapixels avec la série Note 7 et la série Note 8 qui comporte un capteur de 64 mégapixels.

On peut certainement s’attendre à voir un capteur photo de 10 mégapixels sur la série Note 9 5G. Il s’agira d’une amélioration par rapport à la caméra principale de 64 mégapixels présente à bord du Mi 10T Lite.

Outre le processeur et la caméra, le mémo révèle que le Redmi Note 9 Pro 5G sera équipé d’un écran LCD (éventuellement de 6,67 pouces avec une résolution full HD+) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil sera équipé d’une batterie d’une capacité de 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W. Et, les traditionnels puces NFC, prise casque de 3,5 mm, et plus encore sont également présents ici.

Le Redmi Note 9 5G standard a également été mis en ligne sur Geekbench. Il sera alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 800U, couplé à 8 Go de RAM.

Redmi Watch

Enfin, dans l’affiche jointe ci-dessous, Xiaomi a confirmé qu’elle lancera trois appareils Redmi Note 9 — les variantes Note 9, Note 9 Pro et Max ? Mais ce n’est pas tout. L’affiche mentionne également l’arrivée d’un wearable Redmi. Il pourrait s’agir de la Redmi Watch (ou Mi Watch Lite, pour les marchés mondiaux), dont la réputation n’est plus à faire. Lu Weibing, GM de Redmi, avait fait allusion au lancement de la Redmi Watch au début de l’année.

La Redmi Watch a déjà fait son apparition en ligne (comme le souligne GizmoChina) avec le numéro de modèle REDMIWT01. La Mi Watch Lite a également été récemment certifiée et porte le numéro de modèle REDMIWT02. Nous connaissons également certaines des principales caractéristiques de cette montre connectée. Elle sera dotée d’un écran carré HD de 1,4 pouce avec une fonction de luminosité automatique, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un GPS intégré, d’une résistance à l’eau allant jusqu’à 50 mètres et d’une batterie de 230 mAh.

Alors oui, l’événement de lancement de la série Redmi Note 9 5G, prévu le 26 novembre en Chine, sera très fourni.