Google remplace les appels vidéo de groupe Hangouts par Google Meet

Le télétravail étant probablement la nouvelle norme, du moins pour l’instant, l’importance de l’arrière-plan des appels vidéo est accrue. En effet, c’est peut-être le seul point de vue passionnant à regarder pendant les appels professionnels sans aller au bureau en raison de la pandémie de coronavirus et des confinements qui en découlent dans le monde entier.

Tout comme les applications d’appel vidéo populaires Skype et Zoom, afin de vous aider à obtenir un arrière-plan interactif et passionnant pendant que vous passez vos appels professionnels tout au long de la journée, Google Meet a déployé une fonctionnalité qui vous aidera à personnaliser les arrière-plans dans sa version de bureau de l’application. Et, c’est peut-être ce qui manque à une “ancienne” application

Dans le cadre des plans de Google visant à déprécier Google Hangouts et à passer à des alternatives sans doute meilleures, à savoir Google Meet et Chat, la société a maintenant supprimé les appels vidéo de groupe de Hangouts et les a remplacés par Google Meet. Selon Android Police, le changement est visible dans la version 36.0.340725045 de Hangouts. Une fois la mise à jour effectuée, vous trouverez une bannière en haut de page qui mentionne : « Les appels vidéo lancés dans Hangouts passent désormais par Google Meet, où vous pouvez profiter de différentes fonctionnalités telles que sous-titres instantanés et partage d’écran, entre autres ».

Bien que la mise à jour supprime complètement l’ancienne expérience des appels vidéo pour les groupes, elle fonctionne toujours sur les chats personnels en face à face. Si vous ouvrez l’interface d’appel sur les chats personnels, vous verrez trois options — Partager un lien vers un appel vidéo Meet [Nouveau], Appel vidéo avec [personne], et Appel audio seul avec [personne].

D’autre part, Hangouts insère automatiquement un lien « Meet » dans la zone de texte du message lorsque les utilisateurs tentent de lancer des appels vidéo en groupe pour indiquer que vous ne pouvez plus utiliser l’ancienne fonctionnalité. Les appels vidéo directement dans Meet vous donnent accès à davantage de fonctionnalités telles que les sous-titres en direct et le partage d’écran. Toutefois, le nombre maximum de participants est limité à 25 personnes, et à 10 personnes dans le volet gratuit.

Il faudra y passer

Comme le souligne Android Police, ce changement n’est pas strictement appliqué pour le moment. En effet, bien que vous puissiez éviter la mise à jour pour conserver les appels vidéo de groupe natifs de Hangout, il n’y a peut-être pas beaucoup d’avantages. D’une part, les applications se mettent à jour automatiquement, ce qui signifie que la plupart des gens se retrouveront probablement dans la version 36 avec les nouveaux paramètres d’appel. À moins que tous les membres de votre groupe Hangouts ne soient assez malins pour éviter la mise à jour ou la mise à niveau de leur application, ils risquent de perdre les appels vidéo natifs de Hangouts. D’autre part, Google va probablement bientôt abandonner les fonctionnalités d’appel de l’application Hangouts, de sorte que même si vous conservez une ancienne version de l’application Hangouts, elle pourrait de toute façon cesser de fonctionner.

Si vous ne voulez vraiment pas utiliser Meet, Google Duo pourrait être une alternative pour vos besoins en matière d’appels vidéo. Si vous voulez un bon mélange de fonctionnalités de chat et de vidéo, Discord ou Facebook Messenger peuvent également être des options. Néanmoins, si vous êtes l’un de ces utilisateurs de Hangouts qui attendent avec impatience cette fonction, vous pouvez la mettre en œuvre immédiatement en mettant à jour l’application à partir du lien ci-dessous.