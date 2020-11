Sony dévoile les jeux PS Plus disponibles sur PS4 et PS5 en décembre

Sony dévoile les jeux PS Plus disponibles sur PS4 et PS5 en décembre

Les heureux propriétaires de la PlayStation 5 seront heureux d’apprendre que Sony offre déjà des jeux gratuits pour sa nouvelle console à ceux qui paient pour le service d’abonnement PlayStation Plus. Le tout premier jeu pour la PlayStation 5 qui sera ajouté à la bibliothèque PS Plus est Worms Rumble.

Worms Rumble sera également disponible sur la PlayStation 4. Ainsi, que vous ayez pu ou non vous procurer une PS5, vous pourrez l’ajouter à votre bibliothèque PS Plus, qui ne cesse de s’enrichir. Worms Rumble est un jeu de combat multiplateforme en arène pour 32 joueurs, où les joueurs pourront utiliser une pléthore d’armes préférées des fans, comme le Bazooka et le Shotgun.

Team 17 ajoute sans cesse des événements saisonniers, mais les joueurs de Worms Rumble peuvent également relever des défis quotidiens et collaborer avec la communauté pour obtenir de l’XP et des récompenses supplémentaires. Worms Rumble propose également quelques modes de jeu expérimentaux dans The Lab, dont Deathmatch et Battle Royale.

Un autre jeu ajouté à PS Plus en décembre est Just Cause 4, un jeu de bac à sable en open-world où le seul but est de causer le plus de chaos possible. Pour y parvenir, les joueurs auront accès à une large sélection d’armes, de véhicules et d’équipements, car ils incarnent Rico Rodrigues, la figure emblématique de la série.

Enfin, Rocket Arena est le troisième jeu de la série PS Plus à venir en décembre. Il s’agit d’un jeu de tir en ligne 3v3 où les joueurs choisissent leur héros préféré et tentent de gagner le match. Chaque héros est doté de fusées et de capacités uniques, ce qui permet aux joueurs de choisir celui qui correspond à leur style de jeu.

Un week-end multijoueurs

En gagnant de l’expérience, les joueurs peuvent débloquer des pièces de fusées, des pièces de totems et des tenues cosmétiques pour personnaliser l’apparence de leurs héros. De plus, le jeu propose une poignée de modes de jeu avec différents objectifs, tels que Rocketball, Mega Rocket et Treasure Hunt.

N’oubliez pas que les membres PS Plus qui possèdent une PS5 ont également accès à la PlayStation Plus Collection. Il s’agit d’une bibliothèque de jeux PS4 qui a défini la génération, notamment Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter : World, Persona 5 et bien d’autres encore. Dans le même ordre d’idées, Sony a annoncé que les personnes qui ne sont pas membres du PlayStation Plus et qui possèdent des jeux PS4 ou PS5 avec des modes multijoueurs en ligne actifs pourront y jouer pendant un temps limité en décembre. La société japonaise organisera un week-end multijoueurs en ligne gratuit qui se déroulera du samedi 19 décembre à minuit, heure locale, au dimanche 20 décembre à 11 h 59.

EF Games vous donnera des nouvelles des titres PlayStation Plus pour janvier 2021 vers la fin du mois de décembre. N’oubliez pas de vous assurer que vous avez bien ajouté ces titres à votre collection avant l’arrivée des nouveaux jeux.