Fitbit ajoute le support de Google Assistant aux montres connectées Sense et Versa 3

Le populaire assistant vocal Google Assistant arrive sur la Fitbit Sense et la Fitbit Versa 3 grâce à une nouvelle mise à jour qui démarre aujourd’hui aux États-Unis — nous ne savons pas quand le déploiement aura lieu en France.

Parallèlement, Fitbit OS 5.1 ajoute de nouvelles fonctions de surveillance de l’oxygène sanguin, la prise en charge des réponses audibles d’Alexa et des améliorations des fonctions d’appel et de messagerie.

Les deux montres connectées prennent déjà en charge Alexa d’Amazon, mais avec l’ajout de Google Assistant, Fitbit affirme qu’elles deviennent les premières montres connectées à offrir un choix intégré entre les deux assistants vocaux. La prise en charge de Google Assistant est prévue depuis que la société a annoncé les montres au début de l’année.

Il est peu probable que ce soient les derniers appareils Fitbit à prendre en charge l’assistant vocal de Google, étant donné que le géant de la recherche est actuellement en train d’acquérir Fitbit. Si vous souhaitez changer d’assistant vocal, Fitbit vous permet de le faire à partir de l’application autonome.

Cela ne signifie pas pour autant que Fitbit ignore sa fonctionnalité Alexa. Fitbit OS 5.1 ajoute également la possibilité pour Alexa de répondre de manière audible à vos requêtes depuis le haut-parleur de la smartwatch, plutôt que d’afficher simplement ses réponses à l’écran.

Alexa toujours plébiscité

++Les fonctions d’appel et de messagerie des montres sont également améliorées avec la mise à jour. Les montres Fitbit Versa 3 et Sense peuvent désormais répondre directement aux appels lorsqu’un smartphone se trouve à proximité grâce à leurs haut-parleurs et microphones intégrés. Auparavant, les montres pouvaient être utilisées pour accepter ou rejeter des appels, mais les utilisateurs devaient toujours parler dans le smartphone lui-même. Fitbit indique également que les montres prendront désormais en charge les commandes vocales pour répondre aux messages texte sur Android.

Enfin, le suivi de l’oxygène sanguin (SpO2) des montres a été amélioré, Fitbit indiquant que vous n’aurez plus besoin d’utiliser un cadran spécial pour voir les données sur l’oxygène sanguin. Cependant, si vous souhaitez obtenir ces informations à partir d’un cadran de montre, la société a annoncé que de nouveaux cadrans SpO2 seront disponibles d’ici la fin de l’année.