Far Cry 6 sortirait en mai 2021 selon le Microsoft Store

Far Cry 6 sortirait en mai 2021 selon le Microsoft Store

En juillet dernier, lors de la conférence Ubisoft Forward 2020, le développeur a annoncé la prochaine itération de Far Cry — Far Cry 6. Alors que la sortie du jeu était initialement prévue pour février 2021, Ubisoft a ensuite retardé le jeu en invoquant des retards de production dus à la pandémie liée au coronavirus.

Aujourd’hui, il semble que le Microsoft Store ait divulgué la nouvelle date de sortie de Far Cry 6. Selon une page sur le Microsoft Store, le nouvel opus de la série Far Cry sortira en mai 2021. Cela signifierait que le jeu est retardé de trois mois par rapport à sa date de sortie initialement prévue.

Far Cry 6 est développé par Ubisoft Toronto, le studio à l’origine du nouveau jeu Watch Dogs : Legion, ainsi que de Far Cry 5. Le jeu serait en préparation depuis quatre ans, et bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations à son sujet pour l’instant, la bande-annonce sortie en début d’année semble prometteuse.

Le jeu verra Giancarlo Esposito (Gus Fring de Breaking Bad) incarner Antón Castillo, le dirigeant de l’île fictive Yara, et son fils et héritier Diego (joué par Anthony Gonzalzez) en tant que futur dirigeant.

Le joueur jouera le rôle de Dani Rojas et, comme à Far Cry, fera partie d’une révolution visant à renverser le régime actuel.

Une déception

La nouvelle date correspond à l’année fiscale 2021, qui commence le 1er avril 2021. Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a attribué les retards initiaux à la pandémie : « Ces deux jeux auraient pu être lancés [dans les délais] sans COVID, c’est sûr ». Avec la pandémie en cours, cela vaut peut-être la peine de garder cela à l’esprit, et comme toujours, toute information divulguée doit être prise avec des pincettes. Cela dit, un délai de trois mois correspond à ce que Ubisoft a déclaré en public.

Far Cry 6 sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Stadia et Amazon Luna dès sa sortie. Nous espérons recevoir bientôt une confirmation de la date de sortie.