Les premières puces Apple Silicon pour les MacBook pourraient être lancées le 17 novembre

Cette année, Apple a organisé des événements distincts pour annoncer l’Apple Watch Series 6 et Watch SE, l’iPad Air de 4e génération et la dernière gamme d’iPhone 12. Alors que la société a annoncé son intention de passer à l’architecture ARM pour les Mac lors de la conférence WWDC 2020 en juillet dernier, une nouvelle rumeur suggère que la société organisera un nouvel événement en novembre pour annoncer le premier Mac ARM.

L’information provient de la populaire source Jon Prosser. Selon ses sources, l’événement Mac de novembre de la société aura lieu le 17 novembre. En outre, il affirme que Apple annoncera l’événement le 10 novembre.

D’après les rumeurs actuelles, Apple pourrait lancer le MacBook 12 pouces avec puce Apple Silicon. De plus, l’analyste Ming-Chi Kuo a prédit plus tôt cette année qu’Apple actualiserait le MacBook Air et le MacBook Pro d’ici la fin de l’année.

Apple s’efforce de rendre la transition vers les Mac dotés d’une puce ARM aussi transparente que possible, grâce à Rosetta 2. Avec Rosetta 2, Apple s’efforce de faire en sorte que les applications Mac existantes sur les puces Intel fonctionnent sans problème sur le nouveau processeur.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du prétendu projet d’Apple d’organiser un nouvel événement. Au début de la semaine, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé que le premier ordinateur portable Mac équipé d’un processeur Apple serait lancé en novembre en même temps que « d’autres produits ».

To confirm, there IS a November ARM Mac event. I’m hearing November 17th. 🗓 — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

Une annonce des AirTags, mais pas des AirPods Studio

Au cas où vous vous poseriez la question, au moins un des autres produits susceptibles d’être annoncés lors de l’événement est AirTags — la solution d’Apple pour vous aider à suivre vos produits, à l’instar des produits de Tile. Selon Prosser, les AirTags pourraient également être annoncés le mois prochain.

En attendant, il semble peu probable que les écouteurs intra-auriculaires d’Apple, dont la rumeur dit qu’il s’agit des AirPods Studio, soient lancés cette année. Selon Prosser, le lancement de ces écouteurs AirPods Studio pourrait être retardé jusqu’en mars 2021.