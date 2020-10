Sony commence à déployer l’application Apple TV sur certains modèles Android TV

Quels services pouvez-vous inclure dans une seule Smart TV ? Si vous demandez à Sony, la réponse pourrait être « autant qu’il peut en contenir ». Parmi les principaux fabricants de smartphones Android, Sony est peut-être le seul, en dehors des marques chinoises, à produire des Smart TV qui fonctionnent comme l’incarnation d’Android.

C’est pourquoi il est presque étrange d’entendre, dans une démarche qui peut avoir des conséquences importantes pour Apple et Google, que Sony a commencé à déployer l’application Apple TV sur un certain nombre de ses téléviseurs intelligents aux États-Unis, à commencer par la série X900H. C’est la première fois que l’application Apple TV sera disponible sur Android TV, mais elle sera limitée à certains modèles de téléviseurs Sony à partir de 2018.

Dans un communiqué de presse annonçant la mise à jour, Sony a déclaré que le déploiement permettra aux utilisateurs de profiter non seulement du service de streaming Apple TV+, mais aussi des chaînes Apple TV, telles que SHOWTIME, CBS All Access et Starz, qui seront toutes disponibles sans publicité et à la demande. Parmi les autres attractions, on trouve des films nouveaux et populaires, ainsi que des recommandations personnalisées grâce à l’application Apple TV.

Pour les véritables exclusivités et les contenus originaux d’Apple, les propriétaires devront toutefois s’abonner à Apple TV+ pour 4,99 euros par mois

Dans un communiqué de presse, Mike Fasulo, le président et directeur de l’exploitation de Sony Electronics en Amérique du Nord, a déclaré « Nous sommes très fiers de la superbe qualité d’image et de son de nos téléviseurs innovants. Avec l’application Apple TV, nous rendons le divertissement encore plus agréable et plus facile d’accès pour les clients ».

Pas une première…

Il convient de noter que, techniquement, ce n’est pas la première fois qu’Apple TV fonctionne sur Android TV. Comme le souligne The Verge, l’application est déjà disponible sur Fire OS d’Amazon, qui est basé sur l’AOSP (Android Open Source Project). Cela dit, c’est la première fois que l’application est disponible sur Android TV à part entière avec toutes les applications et services de Google. Il sera donc intéressant de voir si cela est un signe avant-coureur des choses à venir.

Cela pourrait pousser les efforts pour étendre l’application à d’autres appareils Android TV comme le NVIDIA Shield ou le nouveau Google Chromecast.