La Apple Watch SE est lancée comme la smartwatch la plus abordable d’Apple

Comme attendu, Apple a annoncé la Apple Watch SE, un nouveau modèle de smartwatch qui est essentiellement un ancien appareil dans le châssis d’une version de nouvelle génération.

L’Apple Watch SE est livrée avec les composants de la Series 5, elle est donc dotée du même processeur, ainsi que d’une boussole intégrée. D’autre part, elle présente le même design que les Apple Watch Series 4 et plus récentes, mais ce n’est pas nécessairement une surprise, car la même approche a été utilisée pour la Series 6 également.

En d’autres termes, la Apple Watch SE ressemble beaucoup à la nouvelle Apple Watch Series 6.

Tout comme les autres modèles, la Watch SE sera proposée en 40 mm et 44 mm, et Apple vendra des configurations GPS et LTE. « Avec le S5 System in Package (SiP) et le processeur double cœur, l’Apple Watch SE offre des performances incroyablement rapides, jusqu’à deux fois plus rapides que l’Apple Watch Series 3. La couronne numérique avec retour haptique génère des clics incrémentiels avec une sensation mécanique extraordinaire lorsqu’elle est tournée. L’Apple Watch SE est dotée des derniers haut-parleurs et microphones, qui sont optimisés pour une meilleure qualité sonore pour les appels téléphoniques, Siri et Walkie-Talkie1, ainsi que du Bluetooth 5.0 », explique Apple.

Tout comme l’iPhone SE, la Apple Watch SE est censée proposer les caractéristiques haut de gamme d’Apple à des prix plus bas, tous utilisant du matériel de la précédente génération mélangé à de nouvelles fonctionnalités. Il va sans dire que l’Apple Watch SE pourrait également séduire ceux qui s’en tenaient auparavant aux anciens modèles de la smartwatch.

La plupart des caractéristiques phares

La Apple Watch Series 3 est depuis longtemps considérée comme le meilleur achat dans la gamme des montres connectées d’Apple, et la Watch SE est susceptible de devenir le choix préféré maintenant.

Concernant les fonctionnalités, la Watch SE est dotée de la majorité des capacités, bien qu’elle n’offre pas la mesure de l’oxygène sanguin qui est disponible sur la nouvelle Series 6. « La Apple Watch SE combine des éléments de la conception de la Seres 6 avec les caractéristiques les plus essentielles de l’Apple Watch, le tout à un prix plus abordable », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. « Nous sommes ravis de proposer une autre option intéressante pour aider les clients à rester connectés, à être plus actifs et à garder un œil sur leur santé ».

L’une des fonctions principales de l’Apple Watch SE est la détection de chute, qui a été lancée par Apple l’année dernière. La détection du lavage des mains est également disponible dans le cadre de la mise à jour de watchOS. « La détection des chutes utilise un algorithme personnalisé et le dernier accéléromètre et gyroscope de l’Apple Watch SE pour détecter quand un utilisateur tombe. En analysant la trajectoire du poignet et l’accélération de l’impact, Apple Watch envoie à l’utilisateur une alerte après une dure chute, qui peut être rejetée ou utilisée pour lancer un appel aux services d’urgence », explique Apple.

La Apple Watch SE sera disponible en trois finitions différentes et supportera évidemment tous les bracelets qui ont déjà été lancés par Apple, y compris ceux annoncés hier. La Apple Watch SE est actuellement disponible en précommande dès maintenant, tandis que les livraisons débuteront le 18 septembre. Quant au prix, la version GPS commence à 299 euros, tandis que la version GPS et LTE sera disponible à partir de 349 euros. Le modèle SE sera doté de watchOS 7 préchargé.