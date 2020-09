Apple aurait développé une puce de milieu de gamme

Apple devrait dévoiler la nouvelle génération d’iPhone en octobre, mais en même temps, le géant de la technologie basé à Cupertino planifie également et travaille déjà sur de nouveaux produits qui pourraient être mis en service en 2021.

L’un d’eux est probablement le successeur de l’iPhone SE et, d’après ce que l’on voit, la société a déjà finalisé les travaux sur la puce qui est censée alimenter cet appareil.

Mauri QHD, le responsable de la fuite d’Apple, a révélé il y a quelques jours qu’Apple ait développé un processeur de milieu de gamme, ce qui est totalement nouveau pour la société, tout cela parce qu’un nouvel iPhone, qui pourrait remplacer l’iPhone SE, serait mis en service dans les prochains mois.

« Ils ont une puce de milieu de gamme prête » a déclaré la fuite, expliquant qu’à l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si ce processeur est basé sur l’Apple A14 ou si la société a juste commencé à travailler dessus à partir de zéro.

Nous ne savons toujours pas quel iPhone devrait être équipé de ce processeur, et la fuite spécule qu’il pourrait même être utilisé sur l’iPhone 12 mini, qui est le nouvel appareil attendu cette année avec un écran de 5,4 pouces. Cela est toutefois fort probable, car ce modèle fera partie de la série premium d’iPhone.

Apple B14 chip

They have a midrange chip ready 👀

idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip

for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk

i´ve had it for months

but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020