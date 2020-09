Microsoft aurait l’intention d’organiser un nouvel événement Surface le 30 septembre ou le 1er octobre, et l’un des appareils qui pourrait voir le jour est un ordinateur portable Surface Laptop plus abordable.

Nommé « Surface Sparti », ce modèle serait spécifiquement axé sur le prix, même s’il continuera à offrir les fonctionnalités haut de gamme habituellement proposées sur un appareil Surface.

Avec un écran de 12,5 pouces et un processeur Intel Core i5 (10e génération), le Surface Sparti pourrait devenir l’un des appareils les plus abordables de la gamme Surface. La Surface Go restera toutefois l’appareil le moins cher, mais selon WinFuture, le nouveau Surface Laptop, plus petit, serait disponible à partir de 699 dollars.

Alors que la plupart des gens espéraient que Microsoft fixe le prix de l’appareil entre 500 et 600 dollars, il semble que le géant du logiciel basé à Redmond ne puisse pas pousser le prix final aussi bas. Donc théoriquement, le nouveau Surface Laptop continuerait à être plus cher que ce que les gens veulent vraiment.

L’objectif avec ce Surface Laptop est de fournir une alternative plus abordable à la gamme haut de gamme et, en même temps, de cibler davantage de catégories d’acheteurs qui, autrement, iraient vers les Chromebooks et autres produits moins chers.

Événement public ou privé ?

Mais avec un prix de 699 dollars, il reste à voir si le plan de Microsoft réussit, surtout parce que pour quelques dollars de plus, vous pourriez obtenir un meilleur modèle Surface. Pour l’instant, il est toutefois important de garder à l’esprit que tout est encore au stade de la rumeur, et qu’il ne faudra donc qu’une semaine de plus, jusqu’à ce que Microsoft fasse une annonce officielle. Il va sans dire que l’événement aura lieu en ligne pour des raisons évidentes, et nous devrions commencer à voir des invitations envoyées à la presse dans quelques jours seulement.

À ce stade, il n’est pas encore clair si Microsoft veut rendre l’événement accessible à tous en ligne, mais si c’est le cas, la société devrait publier une annonce officielle d’ici quelques jours.