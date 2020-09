Fitbit OS 5.0 : une nouvelle interface utilisateur et navigation pour les Versa 3 et Sense

Vous pouvez acheter les nouvelles montres Fitbit Versa 3 et Sense dès maintenant, mais soyez vigilant : si vous faites une mise à niveau, vous devrez réapprendre à utiliser une Fitbit. Les deux montres connectées sont préchargées avec Fitbit 5.0, un nouveau système d’exploitation avec une refonte de la navigation et de l’interface utilisateur.

Avant toute chose, il y a une information à connaître : Fitbit 5.0 ne sera pas disponible sur les anciens appareils. Si vous voulez profiter du dernier et meilleur système d’exploitation de Fitbit, vous devrez acheter les derniers et meilleurs appareils de la marque, à savoir la Versa 3 ou la Sense comme susmentionné.

C’est ce qu’affirme Fitbit dans un article publié sur son blog développeur la semaine dernière, où elle qualifie Fitbit 5.0 de « mise à jour de smartwatches la plus importante et la plus percutante depuis le lancement de Fitbit Ionic en 2017 ». Le système d’exploitation revoit la façon dont vous naviguez dans une smartwatch Fitbit, avec notamment une nouvelle fonction de glisser-déposer pour revenir dans les applications. Elle utilise également une nouvelle police, intitulée Raiju, qui permet de mieux utiliser l’espace de l’écran.

Si vous êtes fascinés par vos applications et que vous regardez les watchfaces des anciens appareils Fitbit, cette partie devient délicate. Fitbit a créé un mode de compatibilité pour les watchfaces qui les fait passer dynamiquement de 300 × 300 à 336 × 336 pixels. Mais en raison de la modification de la forme de l’écran, cela ne fonctionnera pas pour tous les cadrans de montre.

Fitbit a fait tout son possible pour tester les cadrans et identifier automatiquement ceux qui sont compatibles avec la version 5.0, afin qu’ils fonctionnent dès le premier jour. Si un watchface n’est pas conforme, le développeur devra le retravailler.

Quelques évolutions à prévoir

Les applications sont dans une situation analogue ; celles conçues pour la version 4.0 ne fonctionnent pas automatiquement pour la version 5.0 de Fitbit. Les développeurs devront faire quelques évolutions pour migrer leur application à la version 5.0, et ils devront conserver deux copies de l’application (une pour la version 4.0 et une pour la version 5.0). Cependant, comme l’explique un développeur, une grande partie du code peut être identique ou partagé, il ne devrait donc pas être trop difficile de maintenir les deux.

Vous pouvez en savoir plus sur les changements sur le site des développeurs de Fitbit, bien qu’il s’agisse d’un aperçu de haut niveau pour toute personne créant des applications et des watchfaces.