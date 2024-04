Explosion des bénéfices pour Samsung grâce à la hausse des prix des puces

Samsung Electronics s’attend à enregistrer une hausse spectaculaire de 931 % de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre, grâce à une forte remontée des prix des puces.

Vendredi dernier, l’entreprise a publié une déclaration préliminaire détaillant un bénéfice d’exploitation presque 10x supérieur à celui de la même période de l’année dernière. De janvier à mars 2024, les bénéfices ont atteint 6,6 billions de wons coréens (4,50 milliards d’euros), soit une augmentation considérable par rapport aux 0,64 billion de wons enregistrés au premier trimestre 2023.

Samsung est le plus grand fabricant mondial de diverses puces de mémoire vive (RAM), que l’on trouve couramment dans les appareils grand public tels que les smartphones et les ordinateurs.

Les chefs d’entreprise de la multinationale sud-coréenne se réjouiront de ce redressement après la chute de son bénéfice d’exploitation il y a un an, alors que le cycle baissier du marché des semi-conducteurs a commencé pour de bon.

Perspectives positives pour Samsung

Cette mise à jour positive intervient alors que les États-Unis s’apprêtent à accorder à Samsung plus de 6 milliards de dollars pour étendre sa présence dans le pays, grâce à un financement issu de la loi 2022 sur les puces et la science. L’entreprise dispose déjà d’un site tentaculaire à Austin, mais une nouvelle usine stratégique de 17 milliards de dollars devrait voir le jour à Taylor, également dans le Lone Star State.

Les principaux rivaux de Samsung sont Intel et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. Ces deux entreprises devraient également bénéficier d’investissements du gouvernement américain pour fabriquer la majeure partie de leurs puces dans les États-Unis.

Cela ne diminuera pas la concurrence intense entre les entreprises, Intel étant devenu le mois dernier le plus gros producteur de semi-conducteurs, évinçant Samsung de la première place.

Des perspectives encourageantes

Par ailleurs, la banque d’investissement japonaise Daiwa Securities a prévu des perspectives encourageantes pour Samsung, estimant que son redressement se poursuivra jusqu’en 2024.

SK Kim, analyste et directeur exécutif de Daiwa, a déclaré dans un rapport du 27 mars : « Nous prévoyons que Samsung Electronics affichera des bénéfices solides au premier trimestre 24, grâce à la hausse des prix des mémoires et aux ventes soutenues du S24, dépassant ainsi les estimations du marché ». « Nous nous attendons à ce que le cycle de croissance des mémoires, soutenu par l’IA, stimule les bénéfices en 2024-25E », a ajouté Kim.

Samsung Electronics devrait fournir une ventilation complète de ses résultats détaillés dans le courant du mois.