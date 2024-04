Huawei révolutionne les prévisions météorologiques avec son IA de haute précision

Les prévisions météorologiques viennent de gagner en précision grâce à Huawei, qui a mis au point un modèle d’intelligence artificielle capable de fournir des prévisions sur 5 jours avec une précision de 3 km.

L’entreprise chinoise Huawei Technologies a partagé pour la première fois ses projets de prévisions météorologiques via Pangu-Weather en juillet 2023, et la première version a été publiée un mois plus tard. L’équipe a déclaré qu’il s’agissait du « premier modèle de prévision par IA à démontrer une plus grande précision que les méthodes numériques traditionnelles de prévision météorologique ».

Le modèle Zhiji AI de Huawei, développé à partir de Pangu-Weather et en collaboration avec le bureau météorologique de la municipalité de Shenzhen, est la dernière itération en date à défier les prévisions traditionnelles. Il a été lancé à la fin du mois de mars. La précision de Zhiji est passée de 25 km à seulement 3 km et cette précision peut être fournie sur une prévision à 5 jours pour Shenzhen et ses régions voisines.

Le président de Huawei Cloud Marketing Dept, William Dong, a déclaré dans un communiqué de presse : « Le lancement de ce modèle météorologique régional d’IA pour Shenzhen signifie que l’IA peut fournir de nouveaux moyens pour permettre des prévisions météorologiques précises et à plus petite échelle… ».

« Les conditions météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquentes dans le monde, et les systèmes de prévision météorologique par l’IA ont déjà fait la preuve de leur capacité à prédire toutes sortes de conditions météorologiques », poursuit-il. « À l’avenir, Huawei Cloud continuera d’innover dans les méthodes de prévision météorologique par l’IA et de les étendre pour bénéficier à davantage de secteurs, fournir des services météorologiques plus raffinés et améliorer la préparation aux catastrophes ».

Huawei va utiliser l’outil pendant la saison des moussons en Chine

La saison des moussons approchant à grands pas, Huawei Cloud et le Bureau météorologique de la municipalité de Shenzhen travailleront ensemble pour vérifier et évaluer l’outil météorologique pendant la saison. Cette IA devrait être capable de détecter des schémas qui permettront de lancer des alertes plus tôt.

Le directeur adjoint du bureau météorologique de la municipalité de Shenzhen, Lan Hongping, a déclaré que l’équipe n’a cessé « d’explorer les moyens d’affiner les prévisions météorologiques et les services d’alerte, et nous considérons l’IA comme un moyen important d’y parvenir ».