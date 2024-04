Le OnePlus 13 promet une révolution avec son écran incurvé sur quatre côtés

Le OnePlus 12 a été une réaffirmation de la marque, mais le futur OnePlus 13 pourrait apporter des changements encore plus significatifs. Les rumeurs sur le OnePlus 13 promettent une innovation avec un écran incurvé sur quatre côtés, marquant une avancée par rapport aux précédents designs.

Selon le réputé Yogesh Brar, OnePlus et sa société sœur OPPO envisagent d’adopter des panneaux « micro-quad curved » tant pour leurs modèles phares que pour leurs appareils de milieu de gamme. Si les bénéfices fonctionnels peuvent être minimes, l’impact visuel, lui, est indéniable.

Ce nouveau type d’écran, qualifié de « quad » pour ses courbes sur les quatre côtés, vise à offrir une transition plus fluide entre l’écran et le cadre de l’appareil. Alors que le OnePlus 12 ne disposait que de courbes sur les côtés les plus longs, l’arrivée de cette technologie sur le OnePlus 13 constituerait une refonte notable du design. Le Xiaomi 14 Ultra est un exemple de cette approche avec son « All Around Liquid Display ».

Il est évident que les entreprises de smartphones tentent de se surpasser les unes les autres avec des appellations accrocheuses pour leurs dernières innovations en matière de design.

Pour ce qui est de la date de sortie du OnePlus 13, tout porte à croire qu’il pourrait être lancé au début de l’année 2025, avec une annonce potentiellement plus précoce en Chine, peut-être dès décembre 2024. En outre, des informations émergent sur une amélioration significative de l’appareil photo, bien que le design distinctif de la caméra arrière du OnePlus 12 pourrait ne pas être repris.

Le OnePlus 13 est attendu qu’en 2025 en France

Le OnePlus 13 devrait être équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, suivant la tradition annuelle de Qualcomm de renouveler ses puces. Bien que ce chipset de prochaine génération n’ait pas encore été annoncé, son lancement est attendu vers octobre.

D’autres détails incluent un écran 2K, conservant la résolution de 3 168 x 1 440 pixels du modèle actuel, et un capteur d’empreintes digitales ultrasonique amélioré pour plus de sécurité. Les mois à venir devraient apporter davantage de fuites et de rumeurs concernant le OnePlus 13, révélant ainsi progressivement ce que OnePlus nous réserve pour son prochain modèle phare.