Simplifiez votre Terminal avec GitHub Copilot CLI : L’innovation au service des développeurs

GitHub a annoncé la disponibilité générale de Copilot in the Command Line Interface (CLI) pour tous les clients Copilot Individual, Business et Enterprise. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de recevoir des suggestions et des explications de commandes directement dans le terminal. En outre, elle permet l’exécution des commandes suggérées, une fonctionnalité affinée grâce aux commentaires recueillis lors de la phase de bêta publique.

Il vous est déjà arrivé de travailler sur votre ordinateur, de taper sur la ligne de commande et de vous retrouver soudain face à un problème. Vous ne vous souvenez plus de la commande exacte dont vous avez besoin, ou vous n’êtes pas sûr de savoir comment optimiser un processus particulier. Vous serez heureux d’apprendre qu’il existe désormais un outil qui peut vous aider là où vous en êtes, sans que vous ayez besoin de chercher dans la documentation ou les forums. GitHub vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme, conçue pour vous faciliter la vie : Copilot in the Command Line Interface (CLI).

Ce nouvel outil peut être utilisé quel que soit le type de compte GitHub que vous possédez, qu’il s’agisse d’un compte individuel, d’un compte professionnel ou d’un compte d’entreprise. C’est comme si vous disposiez d’un assistant compétent dans votre terminal, qui vous propose des suggestions et des explications de commandes intelligentes. Cela signifie que vous pouvez obtenir de l’aide pour vos commandes au fur et à mesure que vous les tapez, et vous pouvez même agir sur ces suggestions.

Cette fonctionnalité a été améliorée grâce aux commentaires des utilisateurs qui l’ont testée pendant la phase bêta.

GitHub Copilot CLI

Copilot pour l’interface de programmation a pour but de rationaliser votre workflow. Il est compatible avec les shells les plus populaires comme Bash, PowerShell et Zsh. De plus, il est livré avec des alias d’aide, qui sont des raccourcis qui facilitent l’exécution des commandes. Par exemple, en tapant « gh copilot alias », vous pouvez configurer ces raccourcis pour répondre à vos besoins spécifiques, vous aidant ainsi à travailler plus efficacement.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables est l’alias « ghcs ». Cet outil pratique vous permet d’exécuter rapidement les commandes suggérées et même de les réutiliser, ce qui peut vous faire gagner du temps et réduire les risques d’erreur. Si vous avez participé à la bêta publique, il est important de mettre à jour votre extension à la version 1.0.0 pour continuer à profiter des avantages de Copilot CLI.

Pour ceux qui ont un compte individuel, vous pouvez commencer à utiliser Copilot dans l’interface de programmation dès maintenant. Si vous utilisez un compte Business ou Enterprise, vous devrez obtenir l’autorisation de l’administrateur pour activer cette fonctionnalité. Cependant, ne vous inquiétez pas, GitHub a mis au point un guide complet pour vous aider à installer et à configurer Copilot, afin que vous puissiez l’intégrer dans votre environnement CLI sans aucun problème.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Si vous passez beaucoup de temps à travailler en ligne de commande, Copilot for the CLI de GitHub pourrait être un ajout précieux à votre boîte à outils. Il est conçu pour vous aider à travailler de manière plus productive en vous proposant des suggestions de commandes et des raccourcis qui peuvent vous faire gagner du temps et de l’énergie. Que vous travailliez seul ou en équipe, cet outil est désormais à votre disposition. Avec Copilot for the CLI, vous pouvez vous concentrer davantage sur votre travail et moins sur la mémorisation des commandes, ce qui rend vos tâches de développement un peu plus faciles à gérer.