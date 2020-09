GoPro lance la HERO 9 Black et son écran couleur avec un prix de 480 euros

La nouvelle caméra d’action phare de GoPro, la Hero 9 Black est arrivée, apportant avec elle l’une des mises à jour les plus significatives depuis des années à la gamme de produits. Si les caméras d’action deviennent plus puissantes, cela nécessite parfois une augmentation de la taille. Ainsi, bien que la GoPro Hero 9 Black soit dotée d’un châssis plus gros, c’est globalement une bonne chose.

En plus d’un nouveau design avec un écran couleur en façade, la Hero 9 Black améliore presque tous les aspects de la caméra d’action, avec une meilleure résolution pour les photos et les vidéos, une plus grande batterie, une meilleure stabilisation vidéo, et bien plus encore. L’inconvénient ? Ces changements apportent également un prix plus élevé de 479,99 €, soit 50 € de plus que la Hero 8 Black datant de 2019.

GoPro a amélioré la résolution globale à laquelle la Hero 9 Black peut filmer, avec des images fixes de 20 mégapixels (au lieu de 12) et la possibilité de filmer en vidéo 5K pour la première fois (mais seulement à 30 images par seconde, contre 60 images par seconde pour la vidéo 4K).

La batterie amovible d’une capacité de 1 720 mAh est 40 % plus grande que celle de la Hero 8 Black. GoPro a également ramené le cache-objectif avant amovible, une caractéristique qui manquait sur le modèle 2019, et vendra un nouveau module d’objectif Max pour 99 euros en octobre prochain, qui ajoute un cadre encore plus large et un nivellement horizontal, quelle que soit l’orientation de la caméra.

Les écrans ont également été améliorés : l’écran avant propose désormais un panneau couleur pour la prévisualisation des prises de vue, tandis que l’écran arrière est un écran tactile plus grand de 2,27 pouces (contre 1,95 pouce sur l’ancien modèle). L’écran plus grand, tout comme la batterie, signifient également que la nouvelle caméra d’action est légèrement plus grande que les anciens modèles.

Un emballage éco-responsable

La GoPro Hero 9 Black est disponible dès aujourd’hui au prix de 479,99 € ou à 379,98 € en cas d’achat simultané d’un abonnement d’un an à GoPro. Les abonnés GoPro existants peuvent également profiter du tarif de 379,98 €.

Si vous avez déjà acheté une GoPro, vous connaissez sans doute les emballages en plastique de la société, qui sont très polluants. Mais c’est du passé : la Hero 9 Black est livrée dans une mallette de voyage réutilisable que vous pouvez emporter avec vous. GoPro promet que cette dernière sera livrée à toutes les caméras d’ici à la fin de l’année 2021.