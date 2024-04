Accueil » Apple innove en réparation : utilisation de pièces d’occasion pour l’iPhone 15 et plus

Apple innove en réparation : utilisation de pièces d’occasion pour l’iPhone 15 et plus

Apple a récemment annoncé l’extension de son programme de réparation à l’automne pour y inclure des pièces d’occasion. Oui, vous avez bien entendu. À partir de cette année, les clients et les ateliers de réparation indépendants pourront utiliser des pièces d’origine Apple provenant d’anciens iPhone pour réparer des modèles plus récents.

Jusqu’à présent, en cas de panne d’un iPhone, l’utilisateur n’avait que trois possibilités. Premièrement, il peut opter pour une réparation coûteuse auprès d’Apple. Deuxièmement, il peut faire appel à des réparateurs tiers et se demander si les pièces sont authentiques. Troisièmement, il peut se procurer des pièces d’occasion provenant d’iPhone plus anciens. Si l’utilisateur choisit la deuxième ou la troisième option, rien ne garantit que les pièces réparées fonctionneront comme les originales.

Avec cette nouvelle politique de réparation, Apple s’apprête à opérer un grand changement.

Apple a déclaré au Washington Post que la nouvelle option de réparation ne s’appliquera dans un premier temps qu’aux propriétaires d’un iPhone 15 ou d’un modèle plus récent. Les propriétaires pourront réparer leurs iPhone à l’aide de pièces d’origine usagées, notamment des batteries, des écrans et des appareils photo. À l’avenir, Apple prévoit également de permettre aux gens d’utiliser d’anciens capteurs biométriques pour Face ID et Touch ID dans les nouveaux iPhone.

Le vice-président principal de l’ingénierie matérielle d’Apple, John Ternus, estime que la nouvelle politique de réparation sera plus respectueuse de l’environnement. Les pièces conçues devraient avoir une durée de vie plus longue.

Depuis deux ans, les équipes d’Apple innovent en matière de conception et de fabrication de produits afin de prendre en charge les réparations à l’aide de pièces Apple d’occasion qui ne compromettent pas la sûreté, la sécurité ou la vie privée des utilisateurs. Avec cette nouvelle extension de notre programme de réparation, nous sommes ravis d’offrir encore plus de choix et de commodité à nos clients, tout en contribuant à prolonger la durée de vie de nos produits et de leurs pièces.

Les réparateurs devront récupérer les pièces d’occasion

Le géant technologique de Cupertino ne fournira pas les pièces d’occasion aux ateliers de réparation ou aux techniciens. Les réparateurs peuvent utiliser des pièces d’occasion pour réparer des iPhone plus récents après le processus d'”appairage”. Ce processus permet de déterminer si la pièce à réparer est une pièce d’origine Apple. Pour préserver l’intégrité de l’appareil et garantir la sécurité de l’utilisateur, les iPhone réparés seront calibrés selon les normes d’origine de l’usine.

Pour rationaliser le processus de réparation, Apple facilite la commande de pièces dans sa boutique de réparation en libre-service. À l’avenir, les clients et les prestataires de services n’auront plus à fournir le numéro de série de l’appareil lorsqu’ils commanderont des pièces pour des réparations n’impliquant pas le remplacement de la carte logique.

Tout en autorisant les pièces d’occasion, Apple veut s’assurer qu’en cas de perte ou de vol d’un iPhone, ces pièces ne sont pas utilisées pour réparer d’autres iPhone. Pour ce faire, le géant technologique de Cupertino étend sa fonction antivol “Activation Lock”.

Apple va dissuader le démontage des iPhones volés

Apple va également étendre sa célèbre fonction “Activation Lock” aux pièces détachées de l’iPhone afin de dissuader le démontage des iPhone volés pour en extraire des pièces détachées. Demandée par les clients et les forces de l’ordre, cette fonction a été conçue pour limiter les vols d’iPhone en empêchant la réactivation d’un iPhone perdu ou volé. Si un appareil en cours de réparation détecte qu’une pièce prise en charge a été obtenue à partir d’un autre appareil dont le verrouillage d’activation ou le mode perdu est activé, les capacités d’étalonnage de cette pièce seront restreintes.

En outre, Apple veut s’assurer que les pièces utilisées dans ses iPhones sont neuves ou usagées. À partir de cet automne, une nouvelle section des réglages d’iOS indiquera si une pièce est neuve ou usagée. Si un iPhone a été réparé, les utilisateurs verront apparaître une nouvelle section “Pièces et historique de service” dans Réglages -> Général -> À propos. Cette section les informera sur les pièces utilisées dans leur iPhone.

La nouvelle option de réparation d’Apple sera également disponible pour les futurs modèles d’iPhone.