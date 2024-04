Apple prévoirait une importante mise à jour du Mac M4 axée sur l’IA

Les nouveaux appareils Apple équipés de puces M3 viennent tout juste de sortir. Mais déjà, les premières nouvelles font état d’un lancement prévu de la prochaine génération de processeurs. Ceux-ci devraient être intégrés dans les nouveaux Mac M4 dès cette année.

Ce n’est que l’année dernière, en octobre, qu’Apple a présenté ses nouvelles puces M3. Le M3, le M3 Pro et le M3 Max. Ces variantes sont les premières d’Apple à être fabriquées selon le processus 3 nm. Par rapport aux anciennes puces M2, elles fournissent de meilleures performances tout en consommant moins d’énergie, voire autant. Mais jusqu’à présent, tous les Mac n’ont pas reçu la mise à niveau correspondante.

Il est donc d’autant plus surprenant que l’on ait déjà des nouvelles de la prochaine génération de processeurs. En effet, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, les Macs devraient être équipés de puces M4 dès la fin 2024.

Selon ce document, concernant les Mac M4, l’iMac, le MacBook Pro de 14 pouces, le MacBook Pro de 16 pouces et le Mac Mini devraient d’abord recevoir cette mise à jour. Au printemps 2025, les variantes 13 pouces et 15 pouces du MacBook Air devraient suivre. Enfin, le Mac Studio et le Mac Pro recevront les nouvelles puces M4 plus tard dans l’année.

Le début de la production des processeurs M4 serait imminent. Comme pour le prédécesseur, il y aura cette fois encore trois variantes, dont la puce M4 d’entrée de gamme portant le nom de code Donan, la puce de milieu de gamme Brava et la puce Hidra, la plus performante. Une pour les machines moins puissantes, une pour les machines de milieu de gamme et une pour les machines haut de gamme. Les versions M4 des ordinateurs de bureau Mac pourraient alors prendre en charge jusqu’à 512 Go de mémoire, ce qui représenterait un saut significatif par rapport à la limite actuelle de 192 Go.

Une puce Apple M4 dédiée à l’IA pour les Mac M4

Les nouvelles puces devraient surtout permettre à Apple d’intégrer des fonctions d’intelligence artificielle dans tous ses produits. Actuellement, le groupe de Cupertino est nettement à la traîne par rapport à ses concurrents comme Microsoft et Google dans ce domaine.

Ainsi, Apple mettrait l’accent sur les capacités de traitement de l’IA de la puce M4 une fois qu’elle sera commercialisée, en réponse à la multitude de « AI PC » rivaux qui arrivent sur le marché et au ralentissement des ventes de Mac.

Dernièrement, les chiffres de vente de Mac ont chuté de 27 % par rapport à l’année précédente. L’introduction des puces M3 n’a pas non plus réussi à relancer les ventes comme on l’espérait. Apple mise donc désormais sur la prochaine génération de processeurs. Il reste toutefois à voir si les informations concernant la sortie se confirment.

Nous aurons probablement plus d’informations sur les fonctions d’intelligence artificielle prévues par Apple lors de sa Worldwide Developers Conference annuelle, qui se tiendra le 10 juin.