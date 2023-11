Test du HTC U23 Pro : un smartphone milieu de gamme polyvalent

Commercialisé au prix de 549 euros, le HTC U23 Pro ne laisse rien paraître de son nom. Ce que cela signifie est un véritable mystère. Mais ce qui n’est pas un mystère, c’est comment et pourquoi j’en suis venu à l’adorer après avoir passé une bonne semaine à le trimballer.

Le design noir café, que vous ne remarquerez vraiment qu’en éclairant l’arrière de l’appareil sous une lumière vive, n’est pas la raison. Je préfère de loin que mes smartphones soient un peu plus colorés. Mais son large éventail de caméras, son grand et magnifique écran OLED et ses performances rapides sont une agréable surprise.

Il n’est pas le plus rapide pour son prix, et la batterie n’est pas la meilleure, même sans écran toujours allumé, mais il parvient à trouver un compromis convaincant sur le marché des smartphones de milieu de gamme.

Dans la boîte, on retrouve :

HTC U23 Pro

Câble USB

Manuel d’utilisation

Éjecteur SIM

HTC U23 Pro : design

Avec son design tout en plastique, le HTC U23 Pro n’est pas vraiment beau à voir lorsqu’il est retourné. L’image de marque est minimale et le boîtier arrière n’essaie pas d’offrir des dégradés pailletés ou des effets visuels étonnants.

Au lieu de cela, il s’agit d’une finition brun foncé mate et discrète — appelée Noir café. Si ce n’est pas votre tasse de thé (ou plutôt de café ?), il existe également une finition « Blanc neige », aux couleurs argentée et blanche.

Avec un peu de souplesse lorsqu’on l’enfonce, on pourrait croire à tort qu’il s’agit d’un couvercle amovible classique avec une batterie interchangeable. En le tapotant du doigt, vous vous souviendrez d’anciens appareils HTC ou d’un Galaxy S de Samsung si vous avez l’habitude d’utiliser ces appareils. C’est ce que permet la finition en plastique.

En revanche, ce qui pourrait attirer votre attention c’est le bloc de caméras placé là où vous vous y attendez. Une avalanche de capteurs n’est pas vraiment surprenante sur le marché des smartphones d’aujourd’hui, mais associée à un environnement sombre, l’ensemble est un peu plus arachnéen que la plupart des autres.

Si l’on s’éloigne un peu de l’arrière, les bords extérieurs de l’appareil logent non seulement un capteur d’empreintes digitales sous le bouton on/off, mais aussi la prise casque qui manque toujours cruellement. Elle est bien présente sur le dessus de l’appareil, avec un second microphone à côté, non loin de celui judicieusement placé à côté des caméras.

L’ensemble, bien qu’il soit en plastique à ma connaissance, est étonnamment lourd (205 g). Il n’est pas encombrant, loin de là, mais sa grande taille lui confère un poids qui n’est pas très éloigné des plus grands (et bien plus chers) smartphones d’Apple, malgré leur construction en verre et en métal. Au moins, il bénéficie d’une décente résistance à l’eau IP67 pour équilibrer le tout.

HTC U23 Pro : écran

Le principal attrait du HTC U23 Pro réside dans son grand, audacieux et magnifique écran OLED de 6,7 pouces. Grâce aux icônes abstraites et percutantes de Google, il m’arrive encore de déverrouiller l’écran juste pour voir l’éclat des couleurs émises par la dalle lumineuse.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’écran est encore plus intéressant que sa luminosité aveuglante. Probablement à l’origine de certains problèmes de batterie que je mentionnerais dans la suite de cet article, c’est à mon avis un composant quasi essentiel d’un smartphone moderne, qui aide les plus puissants à se dégourdir et les moins performants à se sentir plus rapides qu’ils ne le sont en réalité.

Par ailleurs, à 2 400 × 1 080 pixels (393 pixels par pouce), c’est un grand écran qui convient parfaitement aux jeux, à la vidéo et à la navigation en général. Bien qu’il comble l’écart sur les bords les plus longs avec des bordures étroites, vous remarquerez un léger menton et un front, ce dernier gardant un large écouteur.

Ils ne sont pas assez grands pour être considérés comme des prises confortables en dehors de l’écran, mais je ne parle pas ici d’une technologie d’affichage sans bords.

HTC U23 Pro : performances

Où que vous regardiez, vous ne verrez que la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage du HTC U23 Pro. Il s’agit là d’une sacrée quantité de mémoire pour un smartphone de ce prix : ce n’est pas tout à fait extraordinaire, mais c’est un développement quelque peu inattendu. Associé au processeur Snapdragon 7 Gen 1, le HTC U23 Pro est un appareil très fluide au quotidien.

Grâce à l’écran à 120 Hz, le défilement des pages Web et les changements d’applications sont fantastiques, les temps de réponse des pixels naturellement rapides de la technologie OLED ne faisant qu’améliorer les choses. Dans pratiquement toutes les situations, à l’exception des jeux, l’ordinateur de milieu de gamme de HTC est très agréable à utiliser.

Cependant, à cause de ce processeur, il n’est pas toujours à la hauteur dans les jeux. La grande majorité des titres seront à la hauteur. Le grand écran permet également d’éviter que vos pouces ne cachent trop d’informations nécessaires dans le jeu. En revanche, avec les jeux les plus gourmands en graphisme, vous ne pourrez pas profiter au maximum de la beauté des yeux sans faire chuter le taux de rafraîchissement.

Il y a là un niveau de préférence personnelle à prendre en compte, mais avec des smartphones dédiés au jeu, ce n’est pas le meilleur rapport qualité-prix du marché si le jeu est votre objectif principal.

HTC U23 Pro : logiciel

Le HTC U23 Pro n’offre pas grand-chose d’extraordinaire en dehors des applications VIVERSE que HTC a intégrées dans un dossier bien caché sur l’écran d’accueil.

Si, comme moi, vous connaissez la marque VIVE comme étant le casque VR original que Valve a vendu depuis sa boutique Steam, vous aurez peut-être du mal à reconnaître ce qu’elle représente maintenant que HTC s’est lancé seul dans ses projets de réalité virtuelle. Sans aller trop loin, il s’agit essentiellement d’un écosystème d’applications conçues autour de l’idée du Métaverse : avatars, cryptomonnaies — ce genre de choses. Une fois que vous l’avez ignoré lors de la configuration initiale, vous ne l’entendrez plus jamais. Il suffit de désinstaller les applications et d’en finir.

Au-delà de tout cela, il s’agit d’une expérience Android 13 relativement native, parfaitement alimentée par la puce Snapdragon du smartphone.

HTC U23 Pro : caméras

Ne croyez pas que le HTC U23 Pro dispose de quatre capteurs massifs à l’arrière. Vous disposez d’un capteur standard de 108 mégapixels, d’une option ultra-large de 8 mégapixels pour les vues panoramiques ou les photos de groupe, et d’un objectif macro de 5 mégapixels pour les photos détaillées de produits, de flore et de textures. Le quatrième anneau n’est rien d’autre qu’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Quel que soit l’objectif choisi, vous êtes sûr d’obtenir des photos avec une bonne reproduction des couleurs et beaucoup de détails. Les photos prises à l’intérieur manquent un peu de chaleur, les coins sombres perdant des détails, mais ce n’est rien qu’une légère retouche sur l’appareil ne puisse corriger.

Dans le jardin, par une journée ensoleillée, les capteurs n’ont eu aucun mal à mettre en évidence la différence de couleur entre une rangée de pots de fleurs, l’objectif macro a réussi à donner du sens aux fleurs, et la vidéo a réussi à suivre les conditions d’éclairage variées.

En cas d’utilisation intensive et de remplissage rapide de votre espace de stockage, le curseur inférieur de l’application Appareil photo permet d’accéder au mode Pro, qui offre de nombreuses possibilités de contrôle manuel, et au mode 108 mégapixels. Oui, la plage complète du capteur n’est pas définie au niveau de base.

Vous devrez le sélectionner manuellement à chaque fois. Il s’agit d’une bonne option pour laisser entrer beaucoup de détails en vue d’un recadrage, d’une réutilisation et d’un recadrage ultérieur, mais étant donné qu’il est verrouillé sur le zoom 1x et qu’il ne peut pas être utilisé en conjonction avec le mode portrait, le mode nuit ou pratiquement n’importe quel autre réglage, son utilisation est limitée. Appréciable, mais limitée.

Pour les amateurs de selfie et d’appels vidéo, la caméra frontale de 32 mégapixels a tout pour plaire. Il y a même des fonctions d’embellissement intégrées pour rehausser vos yeux ou affiner vos joues, si vous êtes adepte de ces bidouillages artificiels à la volée.

HTC U23 Pro : autonomie

Avec seulement 4 600 mAh, la capacité de la batterie du HTC U23 Pro est loin d’être exceptionnelle. On a l’impression qu’on attend un peu trop du Snapdragon 7 Gen 1 pour économiser de l’énergie.

Dans le cadre d’une utilisation quotidienne générale qui, pour moi, correspond à environ une heure de jeu, beaucoup de réseaux sociaux, Slack et d’e-mails, ainsi que de nombreuses photos, une charge complète ne nécessitera pas de faire le plein frénétiquement à l’heure du déjeuner pour vous permettre de rentrer chez vous.

Et si vous êtes satisfait du pourcentage de votre batterie, la fonction de charge inversée vous permettra de partager une partie du jus avec un autre appareil connecté, comme le téléphone d’un ami. Cette fonction fonctionne même sans fil sur les appareils compatibles.

Malheureusement, les problèmes de batterie commencent dès la sortie de la boîte, car il n’est pas livré avec un chargeur. Capable d’accepter 30 W par l’USB-C, vous pouvez vous recharger rapidement, passant de 0 à 55 % en un peu moins de 30 minutes. Cette session de jeu où la batterie est mise à rude épreuve ne semble soudain plus être une si mauvaise idée.

HTC U23 Pro : verdict

À moins que vous ne recherchiez une grande puissance de jeu et des temps de charge rapides comme l’éclair, le HTC U23 Pro représente un très bon rapport qualité-prix de la part d’une marque réputée.

Il est rapide, fluide, sa caméra ne vous décevra pas et son écran OLED est merveilleux à regarder pendant des heures.

Mais avec une puce qui peut techniquement être surpassée par d’autres smartphones de milieu de gamme au même prix, il s’agit de décider si vous voulez un excellent smartphone à usage général ou un téléphone qui troque son potentiel photographique contre de la puissance brute. Ce n’est pas vraiment un accessoire de mode.