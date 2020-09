Apple va lancer iOS 14 et iPadOS 14 aujourd’hui

Les prochaines grandes mises à jour logicielles d’Apple pour l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et l’Apple TV sont presque prêtes. Lors de l’événement « Time Flies » d’hier soir, la société a annoncé que iOS 14 et iPadOS 14, ainsi que les dernières mises à jour de watchOS et tvOS, seront lancés ce mercredi 16 septembre.

Au moment de l’événement, les développeurs d’applications n’avaient pas encore reçu les versions finales de ces mises à jour, de sorte que le calendrier de sortie des logiciels d’Apple semble étrangement précipité. Mais bon, de nouvelles fonctionnalités arrivent.

C’est très différent de ce qui s’est passé ces dernières années, où Apple sort un nouvel iPhone en même temps qu’une nouvelle version de son système logiciel. Mais, en cette date du 16 septembre 2020, nous verrons la sortie d’iOS 14 ainsi que de tvOS 14 et d’iPadOS 14 sans un nouvel iPhone.

Si vous souhaitez découvrir la nouvelle version d’iOS, jetez un coup d’œil aux paramètres de votre appareil. Accéder à « Réglages > Général, puis touchez Mise à jour logicielle », puis GO ! Vous verrez probablement iOS 14 en fin de soirée — je vous tiendrais informé sur les réseaux sociaux. À cette date, nous pouvons nous attendre à une litanie de téléchargements, alors ne soyez pas trop choqué si votre téléchargement prend du temps.

Comme je l’ai déjà mentionné, iOS 14 apporte pour la première fois des widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone, rassemble toutes vos applications dans une nouvelle bibliothèque d’applications et ajoute le mode « image dans l’image » (qui était déjà disponible sur les iPad). Il existe également une nouvelle application de traduction.

iPadOS 14 ne vous permettra pas de placer des widgets où vous voulez sur l’écran d’accueil, mais il s’appuie sur ce que vous pouvez faire avec le Apple Pencil. La nouvelle fonction de gribouillage d’iPadOS 14 vous permet « d’écrire à la main dans n’importe quel champ de texte sur iPadOS, et vos mots sont automatiquement convertis en texte ». En outre, de plus en plus d’applications natives d’Apple ajoutent des barres latérales et des menus élargis pour profiter de l’écran plus grand de l’iPad.

Des mises à jour importantes

Les deux mises à jour partagent les améliorations apportées aux messages (comme les conversations épinglées, les mentions et les réponses en ligne), les itinéraires à vélo dans Plans, les notifications compactes pour les appels entrants, les améliorations en matière de confidentialité, une application Musique remaniée, et bien plus encore.

Si vous n’êtes pas sûr que votre appareil recevra la mise à jour logicielle, il vous suffit de consulter la liste de compatibilité d’iOS 14 et d’iPadOS 14 — elle sera identique à cette liste complète des appareils compatibles publiée publiquement.