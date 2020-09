iOS 14 et iPadOS 14 commencent à être déployés

Apple vient de publier la mise à jour iOS 14 pour tous les iPhone pris en charge, après que le système d’exploitation ait été en version bêta depuis la WWDC au début de l’année.

Il s’agit évidemment d’une mise à jour massive qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités à l’iPhone, et la première chose que tout le monde remarquera probablement est l’ajout de widgets sur l’écran d’accueil.

Grâce aux widgets, les utilisateurs peuvent voir plus d’informations sans avoir à lancer l’application. Par exemple, le widget météo affiche la température actuelle et les prévisions directement sur l’écran d’accueil, donc théoriquement, vous n’avez plus besoin de lancer l’application dédiée pour voir tous les détails.

Les widgets sont de différentes tailles, de sorte que les utilisateurs peuvent les configurer pour qu’ils soient petits, moyens et grands. iOS 14 se lance avec une série de widgets intégrés pour les applications Apple, notamment Météo, Horloge, Calendrier, Actualités, Plans, Fitness, Photos, Rappels, Actions, Musique, TV, Conseils, Notes, Raccourcis, Batterie, Temps d’écran, Fichiers, Podcasts et Suggestions Siri. Une galerie de widgets est également disponible pour accéder à d’autres widgets de tiers.

Smart Stack est une fonction particulièrement utile pour les widgets. « Dans la galerie de widgets, vous pouvez sélectionner la Smart Stack, un ensemble de widgets que vous pouvez faire défiler et qui utilise l’intelligence de l’appareil pour faire apparaître le bon widget au bon moment en fonction de facteurs tels que l’heure, le lieu et l’activité. Par exemple, vous pouvez voir le widget Apple News le matin, les événements du calendrier pendant la journée, et le temps de trajet depuis Apple Plans le soir », explique Apple.

App Library, App Clips

Une autre nouvelle fonctionnalité, appelée App Library, est ajoutée sur votre écran d’accueil pour organiser automatiquement vos applications en catégories intuitives. iOS 14 introduit la prise en charge de l’option « Picture in Picture », ce qui vous permet de continuer à utiliser votre appareil pendant un appel FaceTime ou en regardant une vidéo sur YouTube.

Apple Plans reçoit également une mise à jour massive dans cette version d’iOS, incluant les indications pour les cyclistes, ainsi que l’itinéraire des véhicules électriques. Siri est désormais plus compact et peut désormais envoyer des messages audio et trouver des réponses à davantage de questions, le tout à l’aide d’une commande vocale.

Les App Clips sont un ajout majeur dans iOS 14 « Les applications de l’App Store ont changé la façon dont nous faisons à peu près tout. Maintenant, il y a un moyen encore plus rapide d’en profiter grâce aux App Clips. Une petite partie d’une application, un App Clip, est découvrable au moment où vous en avez besoin et se concentre sur une tâche spécifique », explique Apple.

Confidentialité

D’autre part, l’aspect « confidentialité » d’iOS 14 fait l’objet d’une refonte en profondeur. Ainsi, à partir de cette mise à jour, vous recevrez des notifications chaque fois qu’une application utilise votre microphone ou votre caméra. De plus, vous serez alerté lorsqu’une application accède à des données dans votre presse-papiers, une fonctionnalité qui a déjà révélé le nom de plusieurs applications très connues qui le font sans que les utilisateurs le sachent.

Safari a également fait l’objet de nombreuses améliorations, notamment une traduction intégrée qui fonctionne sans tapotement. La surveillance des mots de passe permet d’être averti lorsqu’un mot de passe que vous avez utilisé risque de ne plus être sûr.

La nouvelle mise à jour d’iOS est disponible dès aujourd’hui sur l’iPhone 6s et les versions ultérieures. La mise à jour peut être téléchargée à partir de « Réglages > Réglages généraux > Mise à jour du logiciel ».

Et iPadOS ?

Concernant l’iPad, iPadOS 14 est également disponible dès maintenant. L’une de ses grandes nouveautés est ce qu’Apple appelle « Scribble », permettant d’écrire dans n’importe quel champ de texte. La saisie manuscrite est alors automatiquement convertie en texte dactylographié, ce qui accélère et simplifie les actions comme répondre à un iMessage ou faire une recherche dans Safari. Il y a aussi une nouvelle apparence pour la recherche, et certaines applications ont changé de conception, comme les barres latérales et les menus élargis.

En fait, les deux plateformes partagent de nombreuses mises à jour.