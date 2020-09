Un Pixel 4a d’une couleur bleu ciel s’affiche sur la toile

Google avait bien l’intention de proposer son Pixel 4a en plusieurs couleurs — enfin, au moins deux — avant que la pandémie liée au COVID-19 n’entraîne la sortie très retardée du smartphone en août. 9to5Google a découvert qu’un rendu 3D du Pixel 4a en bleu se trouvait encore très récemment sur les serveurs du Google Play Store.

Il s’agit d’une couleur bleu ciel avec un bouton orange, ce qui contraste avec le Pixel 4a noir (avec bouton d’alimentation couleur menthe) que Google a finalement livré. En effet, comme pour le Pixel 3a blanc, Google colorerait le bouton d’alimentation de ce Pixel 4a en orange vif pour donner au smartphone un look plus distinctif.

Comme l’indiquaient les précédents rapports, il aurait très probablement été appelé « Barely Blue » et aurait pris la place de « l’autre » couleur avec laquelle Google aimait commercialiser ses Pixel.

La société avait initialement prévu de lancer le Pixel 4a en mai, ce qui correspond au cycle de lancement de son prédécesseur, mais la pandémie a mis un frein à ces plans et a empêché Google de finaliser… tout ce qui devait l’être. Le long retard a apparemment aussi convaincu Google de réduire les options de couleur et de ne publier qu’un seul Pixel 4a.

Une taille unique. Une seule couleur. Une seule capacité de stockage.

Un must !

Pour rappel, et avant de découvrir le test complet de ce dernier, le Pixel 4a offre des performances en matière de caméra qui dépassent une fois de plus tous les smartphones de sa catégorie, tout en offrant le smartphone le plus complet à moins de 350 euros. L’autonomie de la batterie devrait vous permettre de passer une journée moyenne avec un peu de réserve. Oui, il n’a pas les codes des flagships en matière de conception, mais il fonctionne très bien, et son prix est trois fois inférieur à celui d’un Galaxy S20.

On espère que Google donnera à nouveau plus de choix à ses clients lorsque le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 seront entièrement dévoilés cet automne. Quant au Pixel 4a bleu, il ne s’agit que d’un aperçu de ce qui aurait pu être dans un monde normal où l’entreprise avait vu clair dans ses plans initiaux.