Microsoft Teams intègre officiellement GitHub

Le rachat de GitHub par Microsoft a été l’une des plus grandes histoires technologiques de l’année dernière, et à ce moment-là, il était assez clair que l’un des plans à long terme était d’intégrer davantage de services développés par le géant du logiciel dans la plateforme.

Et c’est exactement ce qui se passe ces jours-ci, Microsoft annonçant que l’intégration de GitHub avec Microsoft Teams est maintenant disponible en preview.

En d’autres termes, les utilisateurs peuvent désormais installer GitHub à partir de la boutique d’applications de Microsoft Teams, même s’il convient de souligner que l’application est encore en preview à ce stade et que certaines fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner exactement comme prévu.

« Les développeurs utilisent GitHub avec un certain nombre d’autres plateformes, pour communiquer entre eux sur les problèmes, les pull requests, les statuts de déploiement et autres mises à jour. Nous voulons intégrer GitHub à d’autres plateformes pour faciliter la collaboration entre les développeurs et les équipes autour de leurs projets, quel que soit le contexte dans lequel ils travaillent. Nous avons une intégration GitHub + Slack depuis des années, et aujourd’hui nous sommes heureux d’annoncer que nous élargissons notre portefeuille, avec une nouvelle intégration GitHub + Microsoft Teams, maintenant disponible en version bêta publique », a déclaré GitHub.

Avec l’intégration de GitHub dans Microsoft Teams, les développeurs peuvent voir toutes les notifications directement dans l’application, sans avoir besoin de lancer un navigateur et d’accéder à leur profil.

Pas de date de sortie pour la version finale

« Votre équipe peut voir tous les détails essentiels sur une activité GitHub publiée dans un canal Microsoft Teams. La carte de notifications que vous voyez pour tout problème ou demande reflète toujours l’état actuel de GitHub ainsi que d’autres métadonnées comme les contrôles, les descriptions, les tags, les personnes assignées et les évaluateurs », explique la société.

Il va sans dire que c’est une fonctionnalité importante pour les développeurs, d’autant plus que beaucoup d’entre eux travaillent encore à domicile en raison de la pandémie liée au COVID-19. Cependant, aucune date de sortie officielle n’a été fournie quant au moment où elle pourrait sortir du programme bêta.