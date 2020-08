Google annonce le Pixel 4a … et le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G

Google annonce le Pixel 4a ... et le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G

À notre grande surprise, Google annonce officiellement trois smartphones Pixel aujourd’hui. Le premier est le Pixel 4a, à 349 euros, disponible en précommande à partir du 10 septembre pour une disponibilité le 1er octobre. Ensuite, le Pixel 5, compatible avec la 5G et sera expédié dès le 8 octobre. Enfin, il y a le Pixel 4a 5G, qui coûtera 499 euros et sera également expédié en octobre.

En d’autres termes, Google vient de dévoiler toute sa flotte de smartphones pour l’année. Bien que nous attendions tous avec impatience le Pixel 4a, celui-ci sort bien plus tard que prévu. En effet, Google affirme que des problèmes liés à la pandémie du COVID-10 ont empêché le Pixel 4a de se retrouver plus tôt dans les rayons des boutiques — aux alentours du mois de mai. Autrement dit, il arrivera en concurrence directe avec deux autres smartphones de la marque.

Petit tour d’horizon des smartphones.

Pixel 4a

Du point de vue de l’industrie, il est fascinant de constater que le détail le plus important est le prix : 349 euros. Le Pixel 4a est peut-être en retard, mais son prix est très alléchant. Il doit l’être aussi, car la concurrence dans la gamme des prix inférieurs à 500 euros pour les smartphones s’est renforcée. La caméra et sa version d’Android stock sont les principaux moyens par lesquels Google vise à différencier le Pixel 4a des appareils tels que le OnePlus Nord et l’iPhone SE.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses rumeurs contraires, le Pixel 4a n’existe qu’en une seule taille d’écran. Il n’existe également qu’une seule couleur, le noir. Outre ces informations, Google conserve le même module de caméras que celui utilisé dans les Pixel 3, 3a et Pixel 4 : le capteur IMX363 de 12 mégapixels de Sony. Bien que le capteur lui-même montre clairement son âge, les résultats sont toujours aussi bons, voire meilleurs, que ce que vous pouvez obtenir sur n’importe quel autre smartphone à n’importe quel prix. Pour les photos, le Pixel 4a est de qualité équivalente au Pixel 4 — bien qu’il soit un peu plus lent lorsqu’il s’agit d’enregistrer des photos. Pour la vidéo, comme toujours avec les smartphones Pixel, ses capacités sont dans la moyenne.

Google a opté pour son premier écran perforé, un écran OLED d’une résolution 1080p. L’écran de 5,8 pouces place le Pixel 4a au bas de l’échelle des smartphones Android de nos jours, mais il est assez confortable à tenir et robuste dans son châssis en plastique. Google a conservé des haut-parleurs stéréo dans le Pixel 4a, ce qui est rare à ce niveau de prix. Il a également conservé la prise casque, ce qui est une rareté à tout prix.

De bonnes nouvelles dans la RAM et le stockage

Mais les caractéristiques les plus importantes du Pixel 4a sont peut-être la mémoire vive et le stockage, qui sont tous deux de bonnes nouvelles. Le Pixel 4a est livré avec 6 Go de RAM, ce qui est suffisant pour faire tourner Android 10 et de multiples applications en arrière-plan. Il dispose également de 128 Go de stockage, soit le double de ce qu’offre l’iPhone SE d’entrée de gamme.

Bien sûr, le seul endroit où ni Google ni aucun autre fabricant d’Android ne peut rivaliser avec l’iPhone SE est le processeur, surtout dans le bas de gamme. Là où l’iPhone SE possède la meilleure puce interne d’Apple, le Pixel 4a se contente d’un Snapdragon 730G de Qualcomm. Il est assez rapide pour des tâches de base, mais il est plus difficile de dire s’il le sera encore pendant plusieurs années. En outre, au lieu de la reconnaissance faciale ou d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, le Pixel 4a dispose d’un capteur d’empreintes digitales plus traditionnel à l’arrière du smartphone. Enfin, le Pixel 4a dispose d’une batterie d’une capacité de 3 140 mAh, qui est nettement plus grande que celle du Pixel 4.

Le prix agressif de 349 euros, associé au niveau de qualité de base et à la promesse de Google de trois ans de mises à jour logicielles, est l’une des meilleures offres du moment sur les smartphones.

Le Pixel 4a sera disponible le 1er octobre et les précommandes seront ouvertes dès le 10 septembre sur le Google Store France, mais également chez Bouygues Telecom, Orange, SFR, la FNAC/Darty et Boulanger au prix de 349 euros.

Pixel 5 et Pixel 4a 5G

Outre le très attendu Pixel 4a qui arrivera en premier, si vous cherchez à déterminer quel smartphone est qui dans la photo d’accroche de Google, on peut supposer que la photo en noir mat sur la droite est le grand Pixel 4a 5G, tandis que la photo légèrement brillante sur la gauche est le Pixel 5 de taille normale.

Google dit simplement que le Pixel 5 sera disponible en précommande dès le 8 octobre et qu’il va offrir un support à la connectivité 5G. Google indique également quels pays obtiendront les deux smartphones : la France, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, le Japon, Taïwan et l’Australie. Dans les mois à venir, la société « partagera davantage d’informations sur ces appareils et sur son approche de la 5G ».