Tout ce que Apple a annoncé lors de son événement Time Flies de septembre

C’est à nouveau l’automne, ce qui signifie qu’il est temps pour Apple d’annoncer de nouveaux produits. Cette fois-ci, la société fait les choses un peu différemment, en annonçant les nouvelles Apple Watch et iPad séparément de l’iPhone — sans parler de l’absence d’événement physique.

Vous n’avez pas eu le temps de regarder l’événement, mais vous voulez toujours savoir ce qui s’est passé ? Je vais vous aider avec ce court article qui sera mis à jour dans la matinée avec des articles détaillés de tous les nouveaux produits.

Apple Watch Series 6: oxygène sanguin

Le géant basé à Cupertino a annoncé son dernier modèle de smartwatch, l’Apple Watch Series 6, dont la caractéristique principale est la possibilité de suivre votre taux d’oxygène sanguin. Cela la rend utile pour détecter davantage de potentielles maladies pulmonaires et cardiaques — y compris éventuellement pour prédire l’apparition du coronavirus. À cette fin, Apple lance trois études sur la santé afin d’étudier rigoureusement comment le nouveau capteur peut être utilisé pour des applications de santé.

La montre comprend également une nouvelle puce S6 qui promet des performances supérieures de 20 % à celles de son prédécesseur, ainsi qu’un écran jusqu’à « 2,5 fois plus lumineux » que la Series 5. Elle est vendue au prix de 429 euros et peut être précommandée dès aujourd’hui ; la disponibilité générale commence vendredi.

Apple Watch SE: la montre abordable

L’Apple Watch SE réunit la majeure partie des caractéristiques de la Series 6 pour la modique somme de 299 euros. Elle utilise le processeur S5, mais offre toujours les derniers capteurs et suit le dernier design de l’Apple Watch avec des bords plus fins. Cependant, elle ne possède pas le capteur d’oxygène sanguin ni les capacités ECG de la Series 6. Vous pouvez donc toujours considérer la Watch Series 3 comme une option abordable, car Apple vendra toujours ce modèle à 219 euros.

Des rumeurs ont laissé entendre qu’Apple prévoyait de retirer le chargeur inclus de l’iPhone 12, la logique étant que de nombreuses personnes avaient déjà un chargeur qui fonctionne. Il s’avère qu’Apple le fait d’abord avec l’Apple Watch ; les futures smartwatches seront expédiées sans chargeur dans la boîte.

Apple affirme avoir pris cette décision pour des raisons environnementales, en affirmant qu’elle permettra d’économiser l’équivalent en carbone de 50 000 voitures par an. Cela fait partie d’un engagement à devenir complètement neutre en carbone d’ici 2030. Vous pouvez parier que l’iPhone suivra le mouvement.

iPad : voici la 8e génération

Apple a annoncé un nouvel iPad de 10,2 pouces — et il utilise toujours la même conception de base qu’Apple utilise depuis des lustres. La principale caractéristique est l’utilisation de la puce A12 Bionic ; bien qu’ancienne, elle offre un traitement 40 % plus rapide et une puissance graphique deux fois supérieure à celle de l’iPad de la précédente génération. Apple affirme que cette puce est « jusqu’à deux fois plus rapide que l’ordinateur portable Windows le plus vendu ».

Il sera disponible en précommande à partir de 389 euros et sera disponible à partir du vendredi 18 septembre.

iPad Air : plus épuré et plus coloré

Plus intéressante a été la révélation du nouvel iPad Air, qui reprend le design de l’iPad Pro avec un châssis plus mince et des bords d’écran assez minces, et un support USB-C. Contrairement à l’iPad Pro, il se décline dans une variété de jolies couleurs, dont l’or rose, le vert et le bleu ciel, en plus de l’argent et du gris sidéral. Les bords plus fins signifient que le bouton d’accueil n’existe plus, c’est pourquoi Apple a collé le Touch ID sur le bouton d’alimentation situé sur le bord de l’appareil.

Outre son design, l’iPad Air est équipé d’un nouveau processeur A14 utilisant la technologie de 5 nm — une première pour les processeurs grand public. Il apporte un traitement de 40 % et une amélioration graphique de 30 % par rapport à la précédente génération de l’iPad Air. Il est disponible à partir de 669 euros et sera disponible le mois prochain.

Fitness+ : le Peloton d’Apple

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens achètent des Apple Watch est le suivi de leur activité physique, et maintenant Apple passe à la vitesse supérieure avec son nouvel abonnement Fitness+. Pour 30 dollars par mois, il permet aux utilisateurs de regarder et de suivre des vidéos de fitness sur n’importe quel appareil de la société. Apple affirme que certains des meilleurs entraîneurs du monde travaillent pour la plateforme et que c’est un coup dur pour Peloton — l’offre n’est pas encore disponible en France.

Apple One: pour gouverner tous les services

Les rumeurs selon lesquelles Apple envisageait de combiner ses différents services circulaient depuis des mois et aujourd’hui, nous avons enfin eu confirmation. Baptisé « Apple One », il se compose de trois niveaux qui comprennent Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, le stockage iCloud, et plus encore :

Individuel : 14,95 euros par mois et 50 Go de stockage iCloud pour un utilisateur

Famille : 19,95 euros par mois et 200 Go de stockage iCloud pour un maximum de 6 utilisateurs

Premier (non disponible en France) : 29,95 dollars par mois, ajoute Apple News+, Apple Fitness+ et 2 To de stockage iCloud pour 6 personnes.

Apple One sera lancé dans le courant de l’année dans plus de 100 pays, mais Premier ne sera disponible qu’en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

iOS 14 et iPadOS 14 : lancement !

Bien qu’elle n’ait rien annoncé concernant l’iPhone 12, Apple a surpris tout le monde en annonçant que iOS 14 sera disponible aujourd’hui. Il en va de même pour iPadOS 14, watchOS 7 et tvOS 14.

Et c’est à peu près tout. Comme Apple a encore des iPhone et de nouveaux Macs équipés de puces ARM à annoncer, je pense que nous reverrons Tim Cook et son équipe très bientôt.

