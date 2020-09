Lors de son événement virtuel « Life Unstoppable », Samsung a dévoilé un nouveau chargeur sans fil multi-appareils appelé « Wireless Charger Trio », ainsi qu’une série d’autres gadgets, dont le smartphone Galaxy A42 5G, le bracelet connecté Galaxy Fit2, un projecteur 4K appelé « The Premiere » et la tablette Galaxy A7 (2020).

Succédant au chargeur sans fil « Duo » de la société, le Trio prend en charge la norme de recharge sans fil Qi et, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs de charger simultanément jusqu’à trois appareils compatibles.

Samsung n’a pas officiellement publié tous les détails concernant le Trio, mais la présentation officielle suggère que l’appareil peut recharger à la fois leur smartphone, leurs écouteurs sans fil et leur smartwatch.

Samsung n’ayant pas encore annoncé les détails du Trio, nous ne savons pas s’il est équipé de bobines à profusion à l’intérieur. En fait, nous ne connaissons même pas les vitesses de chargement que l’appareil supportera. Samsung n’a pas non plus publié de détails sur le prix du Trio, mais d’après SamMobile, il pourrait coûter 99 euros au moment de son lancement.

Comme je l’ai déjà mentionné, Samsung n’a pas encore donné tous les détails techniques, tarifaires et de disponibilité du Trio. Toutefois, dans son communiqué de presse, la société a décrit l’appareil comme « une toute nouvelle solution de recharge sans fil conçue pour recharger les appareils compatibles en une seule fois, offrant ainsi une commodité et une facilité d’utilisation au quotidien ». Espérons qu’il sera disponible à l’achat le plus tôt possible.

Le passif Apple

Il y a quelques mois (pour ne pas dire des années), Apple a annoncé un produit dont tout le monde était super-excité. Il s’agissait du AirPower, un chargeur sans fil qui devait permettre à ceux qui s’engagent pleinement dans l’écosystème Apple de recharger tous leurs appareils en même temps. Le AirPower était compatible avec l’iPhone, les AirPods et l’Apple Watch, donc, encore une fois, c’était le produit parfait pour l’inconditionnel fan d’Apple.

Comme tout le monde le sait déjà, Apple n’a pas été l’un des premiers à adopter la recharge sans fil, car la société n’a introduit que récemment de telles capacités sur ses appareils mobiles. Mais peu à peu, la charge sans fil a pris de l’ampleur chez Apple, et le géant technologique basé à Cupertino a enfin compris l’importance de cette caractéristique pour ses utilisateurs. Le AirPower était donc un appareil plutôt cool, sauf que Apple l’a abandonné en cours de route, pour finalement renoncer complètement au projet. On pensait que la raison était un problème technique qu’Apple avait rencontré lors de la construction de l’AirPower, et parce que la société ne voulait pas offrir une expérience compromise aux utilisateurs, elle a simplement abandonné l’idée.

Plus récemment, il est apparu qu’Apple n’avait pas abandonné le projet de lancer une station de charge sans fil pour ses appareils, mais que la société s’était fixé des objectifs moins ambitieux.

Et voilà, Samsung a construit le chargeur sans fil dont Apple rêve encore, alors si vous pensiez à changer les écosystèmes et à passer à Android, les Sud-Coréens ont maintenant l’ensemble complet d’appareils pour tout le monde.