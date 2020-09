Les nouveaux ordinateurs portables Swift de Acer sont équipés de processeurs Intel de 11e génération

Cette semaine, Intel a révélé sa nouvelle génération de puces, celle de 11e génération connue sous le nom de Tiger Lake. Évidemment, les constructeurs ont rapidement dégainé leurs communiqués de presse, et Acer en a profité pour annoncer le rafraîchissement des Acer Swift 5 et Acer Swift 3.

Le Swift 5 de Acer a été nouvellement identifié comme un ordinateur portable à plateforme Intel Evo, et les Swift 3 et 5 ont tous deux eu accès aux processeurs Intel Core de 11e génération. Ils seront disponibles entre les mois d’octobre et novembre.

Acer a annoncé que le Swift 5 de Acer était « l’un des premiers de l’industrie » à avoir été vérifié par le programme d’innovation Project Athena d’Intel et de la certification, en attendant d’autres réglages, pour utiliser le badge de la plateforme Intel Evo. Cela signifie que le portable est « conçu pour offrir des performances mobiles incroyablement réactives et des fonctions immersives qui améliorent l’expérience globale, y compris le réveil instantané, les graphiques Intel Iris Xe, des écrans riches et la connectivité la plus récente ».

La dernière version du Swift 5 fonctionne avec un verre antimicrobien Corning Gorilla Glass qui protège son écran tactile. Cette machine a également la possibilité d’inclure une solution antimicrobienne sur son pavé tactile, son clavier, et tous ses couvercles. Acer affirme que son écran tactile de 14 pouces peut atteindre une luminosité de 340 nits, ce qui est un peu plus lumineux que celui de son prédécesseur. Le châssis lui-même est assez familier — Acer a repris le concept de charnière rabattable qui élève le clavier lorsque l’écran est ouvert, donnant aux aérations plus de place pour faire circuler l’air.

Le Acer Swift 5 (SF514-55) sera disponible avec un écran de 14 pouces d’une résolution full HD, et des processeurs Intel Core de 11e génération à partir d’octobre 2020. Le Swift 5 peut être équipé d’un processeur Core i5 ou Core i7, et Acer affirme qu’il offre une autonomie de 17 heures. Le nouveau modèle est un peu plus lourd que le Swift 5 de l’année dernière, pesant 1 kg. Le Acer Swift 5 sera vendu à partir de 1 199 euros.

Des Swift 3 à partir de 699 euros

Deux versions du Acer Swift 3 ont été révélées cette semaine avec des noms de code (SF313-53) et (SF314-59). La moins chère des deux est le modèle SF314-59 avec un écran de 14 pouces d’une résolution full HD dont le prix de départ est d’environ 699 euros. Ce modèle et le modèle (SF313-53) fonctionnent tous deux avec des processeurs Intel Core de 11e génération.

Le modèle Acer 3 (SF313-53) fonctionne avec un écran 2K de 13,5 pouces, et son prix de départ est d’environ 899 euros. Les deux versions du Acer Swift 3 révélées aujourd’hui seront commercialisées en novembre 2020. Ces appareils sont les plus récents d’une gamme d’ordinateurs portables Acer Swift.

La certification Intel EVO permettra à ces ordinateurs portables de mieux concurrencer les PC Windows « Always Connected » et équipés de la plateforme ARM Snapdragon de Qualcomm. Tout comme Intel Evo, l’initiative Snapdragon pour PC présente largement les mêmes caractéristiques clés ainsi que des facteurs de forme mobiles minces, légers et puissants et des options de connectivité mobile à haut débit.