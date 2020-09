Les derniers ordinateurs portables ZenBook de ASUS équipés de processeurs Intel de 11e génération

Coïncidant avec la grande annonce de Intel concernant le lancement de la 11e génération de processeurs Tiger Lake, ASUS a annoncé sa prochaine vague d’ordinateurs portables Zenbook pour une sortie plus tard cet automne, qui fonctionneront avec les processeurs Intel de 11e génération — quelques jours seulement après avoir annoncé des versions analogues qui fonctionnent avec les processeurs Intel de 10e génération.

Non seulement ces ordinateurs portables sont tous équipés des derniers processeurs Intel, ainsi que des nouveaux graphiques Intel Xe, mais ils présentent également de nouvelles fonctionnalités et des choix de conception modernes. En outre, la plupart des ordinateurs portables à venir seront équipés de ports Thunderbolt 4 plutôt que Thunderbolt 3.

ASUS ZenBook S

Le vaisseau amiral ZenBook S a une épaisseur de 15 mm et pèse 1,35 kg. Il possède un écran tactile IPS de 13,9 pouces (3 300 x 2 200 pixels) avec un ratio 3:2, une luminosité maximale de 500 nits, et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Le ZenBook S (et en fait, presque tous les nouveaux ordinateurs portables de ASUS annoncés aujourd’hui) est, comme mentionné, équipé de processeurs Intel de 11e génération, en commençant par une variante Core i5 et en allant jusqu’à une variante Core i7 avec des graphiques d’architecture Iris Xe. Vous pourrez configurer ce modèle avec jusqu’à 16 Go de mémoire vive. Et en parlant de RAM, ASUS utilise de la mémoire LPDDR4x super rapide cadencée à 4 266 MHz dans ce modèle et quelques-uns de ses autres modèles.

Cet ordinateur portable — et encore une fois, la plupart des autres annoncés aujourd’hui — possède deux ports Thunderbolt 4. Selon ASUS, en plus d’être utilisés pour charger l’ordinateur portable (même un adaptateur mural non-PD et des blocs d’alimentation fonctionneront, selon la société), les ports peuvent se connecter à deux moniteurs 4K ou à un moniteur 4K et un moniteur de résolution 8 K.

Le ZenBook S est équipé d’une batterie à quatre cellules de 67 Wh, et selon la société, il peut être rechargé rapidement jusqu’à 60 % en 49 minutes. ASUS a laissé de côté la prise casque, mais elle comprend un dongle 3,5 mm vers USB-C avec un DAC ESS intégré. La webcam HD est équipée d’un système infrarouge pour la prise en charge de Windows Hello.

Le ASUS ZenBook S sera disponible à partir de 1 999 euros.

ASUS ZenBook Flip S

ASUS affirme que le ZenBook Flip S est le portable 2-en-1 le plus fin qui dispose d’un écran OLED. Le style de ce modèle est analogue à celui du ZenBook S, bien que le Flip soit légèrement plus léger (1,2 kg) et qu’il dispose d’un écran au format 16:9 plus compressé. Il est également compatible avec les processeurs Intel de 11e génération, mais ASUS utilisera une variante à un seul cœur i7 avec des graphiques Iris Xe pour le Flip S. Il est doté d’une batterie de 67 Wh à quatre cellules.

Le Flip S peut être configuré avec un écran tactile OLED d’une résolution 4K ou un écran tactile IPS 1080p. Il dispose d’un intéressant réglage d’économie d’énergie qui permet de réduire la consommation de son panneau à un watt seulement, tout en conservant 100 % de la gamme de couleurs sRGB et une luminosité maximale de 450 nits. Enfin, pour une saisie intuitive, il reconnaît le nouveau stylet actif ASUS Pen, sensible à 4096 niveaux de pression.

Le ASUS ZenBook Flip S sera disponible à partir de 1 999 euros.

ASUS ZenBook 14

ASUS réalise techniquement trois versions du nouveau ZenBook 14. La première intègre un second écran ScreenPad de 5,6 pouces dans la section trackpad, ce qui vous permet de l’utiliser en multitâche en regardant une vidéo YouTube ou une autre application, ou simplement de l’utiliser comme un trackpad standard. Il s’agit d’une mise à jour optionnelle, et il y aura une configuration disponible sans elle. Les deux configurations ont des écrans IPS de 14 pouces, ont une épaisseur de 16,9 mm et pèsent environ 1,19 kg.

Comme les autres modèles mentionnés, ils prendront en charge les processeurs Intel de 11e génération avec des graphiques Iris Xe, une mémoire vive rapide et des ports Thunderbolt 4, ainsi que les graphiques MX250 de NVIDIA.

ASUS fabrique également une version plus légère du ZenBook 14 appelée ZenBook 14 Ultralight, qui pèse à peine 980 g. Il sera configurable avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD basé sur PCIe, et il inclura le processeur Intel de 11e génération. Mais au lieu d’avoir une architecture graphique Xe, il sera équipé de la puce graphique MX450 de NVIDIA. Ce portable aura 4 ports Thunderbolt et une caméra compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello.

Le lancement des modèles ZenBook 14 est prévu pour novembre 2020 à partir de 1 499 euros.

ASUS ZenBook Pro 15

La dernière machine à faire ses débuts ne fera pas le saut vers le processeur Intel de nouvelle génération, mais cela peut quand même sembler intéressant pour les créateurs. ASUS affirme que c’est l’un des plus petits ordinateurs portables de 15 pouces avec un écran OLED, mesurant 17,8 mm d’épaisseur. Ce modèle sera configurable avec un écran tactile OLED HDR 4K (bien que le modèle standard aura un panneau 1080p). Le modèle haut de gamme est équipé d’une batterie de 96 Wh à six cellules.

En ce qui concerne les spécifications, il disposera au mieux du processeur Intel Core i7-10750H avec un port Thunderbolt 3 (bien qu’il ne prenne pas en charge le chargement USB-C), et il est livré en standard avec la puce graphique NVIDIA GTX 1650 avec prise en charge jusqu’à la GTX 1650 Ti. Il sera également équipé du ScreenPad. Contrairement aux autres modèles annoncés aujourd’hui, ce modèle dispose d’un lecteur de carte SD.

Selon ASUS, le ZenBook Pro 15 sera lancé fin octobre à partir de 1 799 euros.