Le OnePlus Clover se doté du Snapdragon 460 et d’un écran 720p à 200 dollars

Au début de la semaine dernière, des rumeurs ont laissé entendre que OnePlus travaille sur un smartphone d’entrée de gamme équipé d’un processeur Snapdragon 460. Un nouveau rapport sur Android Central a corroboré ces rumeurs ainsi que quelques détails sur le smartphone.

Selon le rapport, qui cite une source interne, le smartphone abordable de OnePlus doté du Snapdragon 460 sera bientôt lancé dans le monde entier. Il serait doté d’un écran LCD IPS de 6,52 pouces avec une résolution HD+, soit 1 560 x 720 pixels.

Selon le rapport, l’appareil disposera de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. Le stockage peut être étendu grâce à un emplacement pour carte micro SD. En outre, il est probable qu’il soit équipé d’un capteur d’empreintes digitales capacitif incrusté à l’arrière.

Sur le plan de la photo, le smartphone OnePlus « Clover » sera probablement doté d’une triple caméra à l’arrière avec un capteur photo principal de 13 mégapixels d’une ouverture de f/2,2, accompagné de deux autres capteurs de 2 mégapixels d’une ouverture de f/2,4. Ces deux objectifs sont vraisemblablement un capteur macro et un capteur de profondeur.

La rumeur veut que l’appareil soit équipé d’une énorme batterie d’une capacité de 6 000 mAh qui supporte la charge rapide de 18 W. Le smartphone pourrait se vanter de deux jours d’autonomie sur une seule charge, ce qui est raisonnable étant donné l’écran 720p.

Le retour de la prise casque

Un ajout notable est la présence d’une prise casque de 3,5 mm. Si ce smartphone est lancé, il sera le premier smartphone de OnePlus après le OnePlus 6 à être équipé de cette prise casque très pratique. Alors que la plupart d’entre nous l’attendait sur le OnePlus Nord, il est bon de voir que OnePlus envisage de l’ajouter dans ce smartphone.

En ce qui concerne le prix, le rapport mentionne que OnePlus lancera ce smartphone « aux alentours de 200 dollars ». Évidemment, ce sera le smartphone le moins cher de OnePlus. Cela étant dit, gardez à l’esprit que OnePlus n’a pas encore officiellement confirmé ces détails. Comme toujours, il est important de prendre ces informations avec des pincettes.