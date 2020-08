Même « Froggy », la mascotte de la météo de Google, porte un masque

La pandémie provoquée par le coronavirus ayant fait du masque une nouvelle norme dans les sociétés, nous avons vu de nombreuses grandes entreprises rappeler au public de toujours porter un masque, conformément aux recommandations des agences de santé publique. Désormais, Froggy, la mascotte de la météo de Google, respecte également les règles et porte un masque lorsqu’elle tond la pelouse ou accroche ses vêtements.

Pour ceux qui l’ignorent, Froggy est la mascotte météo de Google depuis un certain temps maintenant et les utilisateurs peuvent la voir faire différentes choses lorsqu’ils recherchent des informations sur la météo. Aujourd’hui, alors que certaines personnes dans le monde protestent contre le port d’un masque, le géant technologique basé à Mountain View est venu rappeler aux utilisateurs l’importance du port du masque.

En effet, Google a récemment lancé une mise à jour de l’application Google sur Android qui ajoute un masque à la mascotte de l’application météo de Google, Froggy. La grenouille fait les choses qu’elle fait régulièrement, comme enlever ses vêtements ou se promener sur le terrain tout en portant un masque. La grenouille a même plusieurs masques qui se mélangent aléatoirement dans l’application. Ainsi, vous ne verrez pas Froggy avec le même masque à chaque fois.

Au départ, la fonction n’était pas disponible pour toutes les régions du monde lorsque certains utilisateurs de Reddit l’ont découverte. Cependant, Google a récemment lancé une mise à jour mondiale qui ajoute les masques à la grenouille pour chaque utilisateur d’Android.

Tous contre le virus

Nous avons vu une évolution analogue de la part de Facebook, qui a annoncé récemment qu’il diffuserait des alertes aux utilisateurs pour les encourager à porter un masque en public.

Outre ces changements subtils apportés à ses applications et services, Google a également ajouté de nouvelles fonctions de sécurité dans son application « Maps » pour aider les gens à éviter les zones à haut risque. De plus, si vous recherchez quelque chose en rapport avec le COVID-19 sur Google, vous verrez un « Alerte COVID-19 », qui affiche des articles de presse, des informations sur le coronavirus, où vous pouvez vous faire tester, et plus encore.