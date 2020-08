Instagram remplace les badges nominatifs par des QR codes

Un mois seulement après que WhatsApp ait obtenu le support du partage de contacts basé sur le QR code, Instagram, qui appartient également à Facebook —, a ajouté cette fonctionnalité. Vous pouvez désormais générer et partager des QR codes pour ajouter rapidement des utilisateurs Instagram.

Comme le rapporte The Verge, Instagram teste les QR codes au Japon depuis l’année dernière. L’entreprise est en train de déployer la fonction à grande échelle.

Vous vous souvenez peut-être qu’Instagram dispose depuis un certain temps déjà d’une fonction analogue appelée « Nametags ». La principale différence entre la nouvelle implémentation et les Nametags est que la première prend en charge toute application de caméra capable de scanner les QR codes. Le balayage des Nametags était limité à l’application caméra intégrée d’Instagram, limitant ainsi son utilisation.

Instagram vise à améliorer les possibilités de découverte des petites entreprises grâce à cette fonctionnalité, d’autant plus que plusieurs d’entre elles ont été et sont touchées par la pandémie liée au coronavirus.

L’entreprise espère que les entreprises imprimeront leurs QR codes afin que les clients puissent facilement accéder à leur boutique en ligne ou voir plus d’informations et de publications. Alors que Instagram aurait pu utiliser des badges nominatifs pour cela, l’adoption des QR codes rend la fonctionnalité plus accessible, réduit les frictions et améliore la portée.

Comment générer votre QR code ?

Pour générer un QR code, il vous suffit de vous rendre sur votre profil, de cliquer sur le menu « hamburger » (trois barres horizontales) et de choisir « Code QR ». Vous pouvez utiliser les traditionnels gradients d’Instagram, les emojis ou votre mini selfie comme fond du QR code. Après avoir choisi le bon arrière-plan, vous devez appuyer sur le bouton « Partager » pour enregistrer ou partager votre QR code.

Comme mentionné précédemment, ouvrez toute application de caméra qui prend en charge le balayage du code QR et pointez le viseur sur le code QR pour les balayer.