Vous pouvez personnaliser la barre latérale de Microsoft Teams

L’adoption de Microsoft Teams continue de s’améliorer à un rythme effréné, et tout cela pour une bonne raison. La crise sanitaire mondiale n’arrivant pas à son terme et une deuxième vague se rapprochant de plus en plus, de nombreuses entreprises gardent leurs employés à la maison et se tournent vers Microsoft Teams pour leur permettre de rester en contact les uns avec les autres.

Et comme de plus en plus de personnes utilisent Teams de nos jours, Microsoft travaille également 24 heures sur 24 pour améliorer l’expérience avec l’application, et cela inclut non seulement des améliorations de performance, qui sont si nécessaires de nos jours étant donné le nombre record d’utilisateurs se connectant en même temps, mais aussi de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, aujourd’hui, Microsoft annonce une nouvelle mise à jour pour Teams qui permet aux utilisateurs de personnaliser la barre latérale de l’application. La nouvelle expérience de personnalisation (qui était auparavant disponible depuis le centre d’administration Teams) permet aux utilisateurs de personnaliser plus facilement les applications épinglées dans la barre de navigation de gauche.

En d’autres termes, vous pouvez maintenant épingler et désépingler les items à cet endroit, et personnellement, je pense que c’est une amélioration bienvenue. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez supprimer certaines applications, comme l’application Shifts, qui ne sont pas fréquemment utilisées au sein de Teams. Vous pouvez également ajouter de nouvelles applications, comme l’application Planificateur, pour faciliter l’accès aux tâches.

Microsoft n’a fait aucune annonce concernant cette nouvelle fonctionnalité, mais la société a déclaré dans un commentaire sur le fil de discussion « Microsoft Teams UserVoice » qu’elle avait effectivement ajouté cette fonctionnalité cette semaine. « Nous avons ajouté la possibilité de personnaliser votre barre latérale gauche. Vous pouvez maintenant réorganiser et épingler/dépingler toutes vos applications », a déclaré un membre du groupe Microsoft Teams.

Très simple d’utilisation

Pour épingler une application dans Microsoft Teams, cliquez sur l’icône… disponible au bas de l’écran, recherchez votre application, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Épingler. Les applications épinglées seront accessibles à la fois dans la version de bureau et dans la version Web de l’application, de sorte que vous n’aurez pas à les modifier manuellement. Pour l’instant, vous ne pouvez pas épingler les équipes sur la barre latérale, car c’est l’une des choses que j’aimerais vraiment voir ajoutées dans une future mise à jour de Microsoft Teams. Autrement dit, à l’heure actuelle vous devez juste vous en tenir aux fonctionnalités et aux applications.

Cette fonctionnalité est déjà disponible dans la version 1.3.00.21759 de Microsoft Teams, à la fois sur les clients de bureau et les clients sur le Web.