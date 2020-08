Les nouveaux portables Yoga de Lenovo sont équipés des dernières puces Intel et AMD

La gamme Yoga de Lenovo bénéficie d’une mise à niveau majeure vers les derniers processeurs d’AMD et d’Intel, qui apportent de meilleures performances. Les processeurs Tiger Lake de 11e génération d’Intel seront disponibles sur les nouveaux Yoga Slim 7i et Yoga 7i, tandis que le Yoga Slim 7i Pro et le Yoga 6 seront livrés avec les derniers processeurs mobiles de la série Ryzen 4000 d’AMD.

Comme vous pouvez le voir, Lenovo a introduit deux nouveaux modèles de portables dans sa gamme flexible Yoga, tous deux disposant de Amazon Alexa. Les portables Lenovo Yoga 7i et Yoga 6 sont dotés des charnières à 360 degrés que les utilisateurs attendent de ces portables flexibles, ainsi que de processeurs Intel et AMD (selon le modèle), d’une connectivité Wi-Fi 6, de bords d’écran très fins, d’un couvercle en tissu, et bien plus encore.

Lenovo Yoga 7i

Le Yoga 7i est une mise à niveau de l’actuel Yoga C740 de Lenovo, un choix populaire pour les ordinateurs portables de moins de 1 000 euros. Lenovo proposera à nouveau le Yoga 7i en deux tailles d’écran, soit 14 ou 15,6 pouces. Les deux modèles convertibles sont compatibles avec la technologie Dolby Vision, le modèle le plus grand ajoutant également la prise en charge de l’écran VESA 400 DisplayHDR sur un panneau full HD.

Le nouveau Yoga 7i est doté de certaines améliorations qui permettent de commencer à travailler plus rapidement et plus facilement sur votre ordinateur portable, comme la nouvelle fonction « Flip to Boot » qui permet de démarrer le système dès que le couvercle est ouvert. L’ordinateur dispose d’un port Thunderbolt 4, ce qui laisse penser qu’il sera équipé du processeur Tiger Lake d’Intel, bien que Lenovo ait seulement déclaré que les portables seront équipés des derniers processeurs Intel qui seront bientôt disponibles. Outre la nouvelle plateforme Intel, vous pouvez vous attendre à du Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.0, à la prise en charge d’Amazon Alexa et à des haut-parleurs frontaux avec réglage Dolby Atmos.

Selon Lenovo, ces ordinateurs portables sont équipés d’une batterie de 70 Wh légèrement plus grande que celle de 60 Wh de la génération précédente, ce qui permet d’espérer une plus grande autonomie sur une seule charge. Lenovo affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 16 heures d’autonomie sur le modèle plus grand. Lenovo a ajouté que les bords de l’écran ont été réduits de 20 % pour un look plus moderne.

Pour gérer cette puissance accrue, les derniers portables sont équipés du mode de refroidissement intelligent amélioré par l’intelligence artificielle de Lenovo, ainsi que des services Lenovo Vantage Smart Performance, qui adoptent une approche proactive pour vous aider à rester en bonne santé grâce à des mises au point régulières, des outils de suppression des logiciels malveillants et publicitaires, et des diagnostics pour résoudre les problèmes matériels potentiels.

La série Yoga 7i arrivera en novembre, et les prix commencent à 1 099 euros pour le grand modèle et à 999 euros pour la petite configuration de 14 pouces.

Lenovo Yoga 6

Le Yoga 6, qui est une mise à niveau du Yoga C640, est équipé du processeur Ryzen d’AMD. Lenovo opte pour une expérience plus tactile avec le Yoga 6, qui se caractérise par un revêtement en tissu Abyss Blue sur la couverture supérieure, et un facteur de forme 2-en-1 qui permet de passer facilement du mode portable au mode tablette grâce à la charnière à 360 degrés. Lenovo affirme que le Yoga 6 est également construit en métal.

L’ordinateur portable est équipé d’un processeur mobile Ryzen 7 4700U, d’une batterie de 60 Wh qui promet une autonomie de 18 heures et est livré avec une carte graphique Radeon intégrée. Cet ordinateur portable léger ne pèse que 1,31 kg et est doté d’améliorations telles qu’un capteur d’empreintes digitales intégré pour une sécurité accrue.

Le Yoga 6 de 13 pouces est doté d’un écran tactile d’une résolution full HD et d’une webcam intégrée avec obturateur de confidentialité TrueBlock. Les personnes qui prennent des notes peuvent utiliser un stylo numérique en option pour noter ou dessiner sur l’écran, et le dispositif est équipé d’une mémoire DDR4 de 16 Go et d’un disque dur PCIe M.2 de 1 To.

Le Yoga 6 sera disponible en octobre à partir de 899 euros.

Yoga Slim 7 Pro, Slim 7i et Slim 7i Pro

Le Yoga Slim 7 Pro, plus grand, est équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 4900H Series plus puissant, d’un clavier avec des touches plus profondes de 1,3 mm et d’un écran de 14 pouces. L’écran supporte 100 % du spectre de couleurs sRGB, ainsi que les technologies Dolby Vision. Il est également disponible avec une puce graphique NVIDIA GeForce MX. Comme les modèles Yoga Slim 7i à processeur Intel, le Yoga Slim 7 Pro est également équipé d’une webcam IR avec intégration de Windows Hello.

Le Yoga Slim 7i est alimenté par une puce Intel dans un design entièrement métallique, avec une carte graphique Xe de nouvelle génération intégrée et le support du Thunderbolt 4. Il dispose d’un écran Quad HD de 13,3 pouces qui mesure 1,39 cm d’épaisseur et ne pèse que 1,22 kg.

Le Yoga Slim 7i commence à 999 €, le Yoga Slim 7i Pro à 899 € et le 7 Pro à 799 €.