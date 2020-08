Les images du Surface Duo montrent le potentiel packaging et son prix

Les images du Surface Duo montrent le potentiel packaging et son prix

Le lancement du Surface Duo de Microsoft est prévu dès cette semaine et, sans surprise, de nouveaux éléments ont fait la une des journaux grâce aux nombreuses fuites. Cette fois, c’est l’utilisateur @SamsungBloat qui partage les nouvelles informations sur le Surface Duo sur Twitter. Le Surface Duo est le prochain grand produit de Microsoft fonctionnant sous Android. Il se replie comme un ordinateur portable, mais là où se trouvent normalement un clavier et un pavé tactile, cet appareil dispose d’un second écran.

Selon l’une de ses publications, le Surface Duo, le premier smartphone Android à double écran de Microsoft, sera disponible à partir de 1 400 dollars. Donc en gros, il sera plus cher qu’un iPhone. Mais, la comparaison entre le Surface Duo et l’iPhone a-t-elle un sens ? D’un point de vue tarifaire, oui, car l’iPhone est devenu le symbole des smartphones onéreux, étant également l’un des premiers appareils à dépasser le seuil des 1 000 dollars.

Mais en ce qui concerne les fonctionnalités, le Surface Duo est plutôt un rival du Galaxy Z Fold 2, et c’est là que les choses s’améliorent et s’aggravent pour Microsoft.

Le Surface Duo sera plus cher que le smartphone pliable de Samsung, et à en juger par une série de photos publiées par la même source, il pourrait aussi être plus économique, car il comprendra quelques accessoires supplémentaires. Par exemple, la boîte comprendra probablement un chargeur USB-C, les Surface Earbuds, ainsi qu’une refonte du Surface Pen.

Bien sûr, le meilleur rapport qualité/prix est plutôt discutable, car le Surface Duo est censé être livré avec les spécifications de la génération précédente plutôt qu’avec le dernier processeur et les principales mises à jour de la mémoire vive comme le concurrent de Samsung.

De vieux composants dès le lancement ?

En effet, le Surface Duo pourrait être alimenté par le vieux processeur Snapdragon 855, qui devrait être associé à 6 Go de RAM. Le smartphone sera lancé avec Android 10 prêt à l’emploi, tandis que la mise à jour Android 11 sera livrée plus tard dans l’année.

Pour l’instant, le plus gros problème du Surface Duo semble être le matériel, d’autant plus qu’il est censé être un pionnier des appareils à double écran. Il reste à voir comment Microsoft traitera l’ensemble, puisque le lancement est prévu pour cette semaine.