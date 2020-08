Mozilla licencie 250 personnes, et prépare de grands changements

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont été durement touchées par la pandémie liée au COVID-19. Bien entendu, les petites entreprises et organisations ont eu plus de mal à s’adapter et à faire face à la situation que celles qui disposent de plus de ressources. Bien qu’ils ne soient pas exactement minuscules, le fabricant du populaire navigateur web Firefox est éclipsé par le géant qu’est Google et luttait déjà pour trouver des sources de revenus stables avant même que le coronavirus ne frappe le monde.

Aujourd’hui, Mozilla Corporation, la filiale à but lucratif de la Fondation Mozilla, annonce une « restructuration importante ». Mozilla licencie 250 personnes, soit environ un quart de ses effectifs, et prévoit de recentrer certaines équipes sur des projets destinés à gagner de l’argent. L’entreprise comptera environ 750 employés à l’avenir, a confirmé un porte-parole.

Comme beaucoup d’entreprises, Mozilla avait de grands projets pour 2020 avant l’arrivée du COVID-19. La pandémie de coronavirus « a eu un impact significatif sur nos revenus », a écrit Mitchell Baker, PDG de Mozilla, dans un article de blog. « En conséquence, notre plan pré-Covid n’était plus réalisable ». Les opérations de Mozilla à Taipei seront fermées à la suite des licenciements. La société n’a pas indiqué quelles équipes seront touchées. Mozilla avait déjà licencié 70 personnes en janvier, accusant la lenteur du déploiement des nouveaux produits de revenus, selon TechCrunch.

Dans le cadre de ces licenciements, Baker a défini une série de nouvelles priorités pour Mozilla afin de renforcer la direction de la société. Cela inclut des efforts pour créer une communauté, développer de nouveaux produits qui « atténuent les préjudices » et « que les gens aiment et veulent » utiliser, et surtout, pour créer de nouvelles sources de revenus.

Mozilla tire l’essentiel de son argent des entreprises qui paient pour que leur moteur de recherche devienne le moteur par défaut dans Firefox. Cela inclut des accords avec Baidu en Chine, Yandex en Russie, et plus particulièrement Google aux États-Unis et dans la plupart du reste du monde. L’entreprise tire également de l’argent des redevances, des abonnements et de la publicité, mais ces contrats de recherche représentent toujours la « majorité » de ses revenus.

S’appuyer sur des services payants

Selon Baker, Mozilla se concentrera dans un premier temps sur des produits tels que Pocket, son service VPN, ses forums de discussion VR et ses nouveaux outils de « sécurité et de confidentialité ». La société a commencé à lancer des services payants pour les consommateurs au cours de l’année dernière, offrant un abonnement aux actualités et un accès à un VPN directement dans Firefox. Firefox met également l’accent sur la croissance des utilisateurs « grâce à des expériences utilisateur différenciées ». Cela signifie qu’il faut réduire les investissements dans d’autres domaines, comme la mise au point d’outils de développement.

L’impact de cette évolution sur le développement de Firefox n’est pas encore clair, mais il pourrait déstabiliser les utilisateurs qui s’inquiètent déjà du développement plutôt lent du navigateur. Cela pourrait également susciter des inquiétudes quant au désespoir apparent de Mozilla de trouver des sources de revenus qui pourraient éventuellement le forcer à céder à un modèle commercial axé sur la publicité. Quoi qu’il en soit, cela n’augure rien de bon pour l’un des plus grands rivaux de Chrome qui n’a déjà qu’une fraction du marché des navigateurs à l’heure actuelle.