Samsung dévoile le Galaxy Z Fold 2 : de plus grands écrans et de meilleures caméras

En plus de la gamme Galaxy Note 20, Samsung a également lancé le successeur de son tout premier smartphone pliable, le Galaxy Fold. Il a subi un changement de nom mineur, en accord avec la marque Galaxy Z Flip, et s’appelle le Galaxy Z Fold 2. Bien que le design de base reste le même, la société a apporté quelques changements indispensables tels que des écrans plus grands sans bords, moins d’intrusions de poussière et une meilleure durabilité.

Alors que Samsung a dévoilé un smartphone pliable à clapet en début d’année, le géant coréen ne renonce pas à son design original de smartphone pliable de type tablette. La deuxième génération de Galaxy Fold présente exactement le même design que son prédécesseur, qui voit un smartphone se déplier en une tablette. Samsung aurait également amélioré la conception de la charnière, en ajoutant des brosses et des capuchons pour empêcher les petits débris de pénétrer dans le complexe mécanisme de l’engrenage.

Le changement le plus demandé — de plus grands écrans sans bords — devra être le point fort et le facteur de discernement du Galaxy Z Fold 2. La première génération de Galaxy Fold est arrivée avec un écran extérieur plus petit qui avait des bords assez épais, alors que l’écran intérieur avait une grosse encoche pour loger les caméras et les capteurs en haut à droite.

Écrans et spécifications

Le Galaxy Z Fold 2 dispose d’un écran AMOLED flexible QXGA+ de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est étonnant. L’écran offre une résolution de 2 213 x 1 689 pixels et un poinçon en haut à droite au lieu d’une étrange encoche, ce qui est génial. Mais, c’est l’écran extérieur qui donne au Galaxy Z Fold 2 une ambiance totalement nouvelle et futuriste. Il s’étend maintenant de bord en bord et mesure 6,2 pouces. L’entreprise a incrusté un écran Super AMOLED d’une résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), également doté d’un trou pour la caméra frontale.

Le Galaxy Z Fold 2 est équipé du processeur Snapdragon 865+, le même que la gamme Galaxy Note 20 et Galaxy Z Flip 5G qui a été lancé il y a quelques semaines à peine. Vous trouverez à bord le modem Snapdragon X55 qui offre une connectivité 5G et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 2,0 Gb/s. Le processeur est associé à 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage intégré UFS 3.1. Ce smartphone pliable fonctionne sous OneUI 2.1, basé sur Android 10.

La Galaxy Z Fold 2 est équipée d’une batterie à deux cellules de 4 500 Ah — des batteries de 2 250 Ah de chaque côté de la charnière. L’appareil supporte une charge rapide de 25 W par le port USB-C situé sur la tranche inférieure. Ce n’est pas la solution de charge la plus rapide qui existe, mais elle permet de faire le travail. Ce smartphone pliable est également compatible avec la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil de 9 W qui vous permet de charger n’importe quel autre smartphone, les Galaxy Buds Live et les montres connectées, entre autres choses.

Caméras

Comme vous pouvez le voir dans le titre, le Galaxy Z Fold 2 arrive avec cinq caméras au total. Elle a une caméra de moins que son prédécesseur. Vous avez toujours une configuration à trois caméras à l’arrière, une caméra dans l’écran poinçonné à l’intérieur, et une dans l’écran poinçonné à l’extérieur.

Les deux découpes abritent une caméra de 10 mégapixels (f/2,2), ce qui vous permet de prendre des photos de vous-même, que le Galaxy Z Fold 2 soit déplié ou non. Le système de triple caméra à l’arrière comprend le même système de caméra que le Galaxy Note 20 ou le Galaxy S20 standard. Cela signifie que vous avez une caméra principale de 12 mégapixels avec OIS, un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom hybride 3x présent à l’arrière.

Alors oui, le smartphone pliable haut de gamme de Samsung vous offre également une expérience de caméra assez polyvalente. Aucun détail n’a été négligé dans la fabrication de cet appareil très onéreux.

La société n’a pas encore révélé les détails des prix et de la disponibilité, mais a promis de partager davantage d’informations en septembre. Il sera disponible en deux variantes de couleur — Mystic Black et Mystic Bronze.