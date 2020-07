Oculus Quest 2 : une image offre des détails sur le casque VR de nouvelle génération

De loin, le casque de réalité virtuelle le plus populaire sur le marché est le Oculus Quest, et il semble que son successeur soit proche de la sortie. Une image qui semble afficher le Oculus Quest 2 a été postée sur Twitter, et elle révèle certains détails clés.

Bloomberg a rapporté plus tôt dans l’année que Oculus était en train de développer son casque autonome de seconde génération. Le Oculus Quest 2 est censé être près de 15 % plus léger que son prédécesseur, avec un taux de rafraîchissement de l’écran plus élevé de 90 Hz que les premières versions de 60 Hz. Ses matériaux de construction étaient supposés être plus conformes à ceux du Rift S, avec un plastique élastique par rapport au tissu et des bandes velcro sur le modèle actuel.

L’image diffusée sur Twitter semble conforme au rapport de Bloomberg, qui a également indiqué que de nombreuses versions de l’appareil de seconde génération étaient testées.

L’appareil présente un design bicolore qui s’apparente au noir et blanc de la PlayStation 5 de Sony. Les sangles en plastique du Rift S sont visibles, avec des réglages exclusivement réservés aux côtés au lieu d’avoir un troisième réglage sur la sangle qui se trouve sur le dessus de la tête.

L’aspect le plus intéressant du casque est l’absence de curseur de distance interpupillaire, qui permet de régler les lentilles pour obtenir une meilleure mise au point en fonction des yeux de l’utilisateur. Peut-être que cette question sera traitée par le logiciel.

Pas avant 2021

En outre, la personne responsable du tweet a répondu à une question pour savoir s’il s’agissait d’une version « pro » ou « lite » du casque actuel et a déclaré qu’il pensait qu’il serait lancé comme le Oculus Quest 2. Les contrôleurs semblent être de conception analogue à ceux de l’actuel Oculus Quest, mais ils devraient offrir diverses améliorations.

Bien que le marché de la réalité virtuelle ait été lent à décoller, le Oculus Quest a sans aucun doute été l’un de ses plus grands succès du secteur, souvent en rupture de stock et dont on estime qu’il s’est vendu à plus de 500 000 unités l’année dernière. Oculus a même retiré le modèle Go de sa gamme, car le Quest a pu offrir un ensemble plus complet à un prix abordable. Il est logique qu’un Oculus Quest 2 soit en préparation, même si des rumeurs circulent selon lesquelles un lancement en 2020 n’est plus envisageable en raison de la pandémie et que nous ne verrons probablement pas de sortie avant 2021.