Meta Quest 2 : baisse de prix et mise à jour des performances ce mois-ci

Le dernier casque VR de Meta, le Quest 3, a été officiellement annoncé quelques jours avant le très attendu casque AR/VR d’Apple, et sera commercialisé dans le courant de l’année. Cependant, Meta n’abandonnera pas ou ne mettra pas fin au support du casque Quest 2. Au contraire, la société le maintient comme point d’entrée abordable pour les expériences de réalité virtuelle, et a également décidé de lui donner une réduction de prix pour adoucir l’affaire.

La variante de base du casque Quest 2 avec 128 Go de stockage est ramenée à 349,99 euros, contre 399,99 euros actuellement. La variante à 256 Go de stockage sera bientôt proposée à 399,99 euros au lieu de 449 euros. Les nouveaux prix du casque VR de Meta entreront en vigueur le 4 juin.

Il est intéressant de noter qu’il ne s’agit pas d’une baisse de prix, mais d’une sorte de retour en arrière. Le Quest 2 est arrivé en 2020 avec un prix de 349 euros, mais en août de l’année dernière, le prix de chaque configuration de stockage a été augmenté sans précédent de 100 euros. Par rapport aux prix précédents, seule la variante de stockage de 256 Go du casque Quest 2 bénéficie cette fois d’une baisse de prix de 50 euros.

Si la baisse de prix est une bonne nouvelle, Meta a d’autres projets pour le Quest 2.

Le Quest 3, qui arrivera plus tard dans l’année, sera proposé à partir de 569,99 euros, et le Quest 2 servira donc d’alternative abordable.

Des améliorations de performances pour renforcer la pertinence sur le marché

Meta lancera bientôt une mise à jour logicielle qui augmentera les performances du processeur de 26 %, tandis que la puissance de traitement graphique augmentera de 19 %. Grâce à cette amélioration des performances, Meta affirme que les utilisateurs de Quest 2 seront récompensés par une interface utilisateur plus fluide et plus réactive, des contenus visuels améliorés et un gameplay globalement plus fluide.

Meta apporte également la technologie Dynamic Resolution Scaling (DRS) au Quest 2, permettant aux applications et aux jeux de tirer parti de la densité de pixels améliorée, tout en évitant les chutes d’images. La technologie DRS est déjà déployée dans les jeux pour consoles et PC, et utilise un moteur de jeu pour ajuster automatiquement la résolution afin d’offrir une performance plus fluide, sans avoir à modifier d’autres contrôles cruciaux tels que la qualité des shaders et les détails de l’environnement.

Le DRS est également activé pour le Quest Pro, le casque de réalité mixte (MR) phare de Meta. De plus, une prochaine mise à jour logicielle augmentera également ses performances de rendu graphique de 11 %, indique l’entreprise. Le casque Pro est le seul périphérique à ne pas subir de baisse de prix, et restera sur le marché au prix de 1 199,99 euros.