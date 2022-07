Meta augmente le prix du casque Quest 2 de 100 euros en août

Les consommateurs d’électronique sont habitués à ce que les prix du matériel diminuent au fil du temps, mais augmenter ? Ce n’est pas quelque chose que l’on associe généralement à des appareils qui ne sont pas améliorés, au moins de façon progressive, d’une manière ou d’une autre. Mais c’est exactement ce qui se passe, car Meta a annoncé son intention d’augmenter le prix des versions 128 et 256 Go de son casque VR Meta Quest 2, bien que l’appareil soit sur le marché depuis octobre 2020.

Cette décision est censée être due à la nécessité de « continuer à faire avancer l’industrie de la réalité virtuelle avec le meilleur matériel de sa catégorie, des jeux riches en action et une recherche de pointe ». Cela dit, ce n’est pas une tactique courante en ce qui concerne les ventes de matériel, car les consoles de jeux vidéo sont souvent vendues à perte, les ventes de logiciels permettant de compenser. Même la console Steam, récemment sortie (ou techniquement, encore en cours de sortie), aurait une marge bénéficiaire assez faible.

La hausse des coûts de fabrication et de distribution est citée comme le principal facteur de l’augmentation des prix, bien que le Meta Quest 2 ne soit pas un cas particulier à cet égard. Alors, pourquoi ce surcoût pour les deux modèles, et pourquoi s’agit-il de la même augmentation forfaitaire pour chacun d’eux ? Peut-être que l’espoir est d’encourager un bond dans les ventes, les potentiels clients qui étaient sur la défensive décidant de prendre un casque maintenant et d’économiser de l’argent. Peut-être s’agit-il d’une tentative de récupérer une partie des milliards de dollars de pertes enregistrées par l’entreprise au quatrième trimestre 2021. Quelle que soit la raison, c’est en train de se produire.

Pour le moment, les deux modèles Meta Quest 2 sont toujours disponibles pour leur prix de vente conseillé d’origine : 349 euros pour 128 Go et 449 euros pour 256 Go.

An offer to download Beat Saber, one of the most popular Quest apps, at no additional cost will come with every new headset purchase for a limited time. Ends 12/31/22. Terms apply: https://t.co/apFFTgmJSB — Meta Quest (@MetaQuestVR) July 26, 2022

Mais, à partir du 1er août 2022, les deux versions bénéficieront d’une augmentation de prix de 100 euros, ce qui portera le nouveau prix de base de chacune d’elles respectivement à 449 euros et 549 euros.

Vraiment surprenant

En outre, Meta augmentera les prix des modèles remis à neuf et des accessoires de casque. Oh, mais elle inclura une copie gratuite de « Beat Saber », un jeu sorti en 2018 vendu actuellement au prix de 29,99 euros, avec chaque achat ! L’avantage ne sera disponible que pour une durée limitée ; après le 31 décembre 2022, il cessera d’être un pack gratuit.

La réaction générale à cette nouvelle a été plus ou moins mitigée, certains utilisateurs exprimant leur compréhension et d’autres leur consternation. Certains font valoir que le fait de payer 449 euros pour un casque VR de base reste un point de départ plus abordable pour les nouveaux arrivants. Les autres expriment leur désintérêt en raison des 100 euros supplémentaires. Certains pensent même qu’il pourrait s’agir d’une tentative d’écouler les stocks actuels avant l’annonce d’un tout nouveau modèle. Il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude comment cette nouvelle stratégie de prix se déroulera jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur, mais elle entre quelque peu en conflit avec l’objectif déclaré d’être une option VR d’entrée de gamme abordable.