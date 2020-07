Twitter confirme que les DM ont été consultés lors du piratage de la semaine dernière

Bien que moins scandaleux que Facebook, Twitter a eu sa part de scandales en matière de relations publiques qui ont porté sur la sécurité, la vie privée, la sûreté et la liberté d’expression au fil des ans. Cependant, la semaine dernière, le réseau social s’est retrouvé dans ce qui pourrait bien être le scandale le plus médiatisé de l’histoire de la société, surtout si l’on considère qu’il s’agissait du piratage de comptes très en vue. Il n’est pas surprenant que la société ait été très prudente dans ce qu’elle a divulgué sur l’incident et qu’elle n’a admis que maintenant que des dizaines de ces comptes très médiatisés, y compris celui d’un élu aux Pays-Bas, ont été consultés par les hackers dans leurs messages privés directs.

Tout a commencé par une escroquerie très évidente au bitcoin qui n’aurait pas attiré autant d’attention si elle n’avait pas impliqué les comptes Twitter de personnes comme Elon Musk, Jeff Bezos, Apple, Uber, et bien d’autres. Twitter a ensuite révélé que 130 comptes avaient été compromis par l’incident, y compris celui du fonctionnaire néerlandais. Mais, la situation a peut-être été pire que ce qui avait été rapporté initialement.

Le géant des réseaux sociaux vient de révéler que sur ces 130 comptes, 36 ont vu leur DM consulté. Ce que les hackers ont fait de ces données est encore inconnu, tout comme la raison pour laquelle ils n’ont pas accédé aux messages des 130 comptes. Le système de messagerie directe de Twitter n’offre aucune protection par chiffrement, il est donc surprenant que les pirates n’en aient compromis que 36.

We believe that for up to 36 of the 130 targeted accounts, the attackers accessed the DM inbox, including 1 elected official in the Netherlands. To date, we have no indication that any other former or current elected official had their DMs accessed.

