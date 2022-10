Meta continue d’investir dans les jeux avec son Quest 2 et pas seulement

Meta augmente son investissement dans les jeux en apportant davantage de titres au Meta Quest 2. Le casque VR recevra Iron Man VR, Among Us VR, et d’autres titres, tandis que le nouveau Meta Quest Pro recevra un jeu de réalité mixte appelé I Expect You To Die : Home Sweet Home. En outre, trois équipes de développement ont rejoint Oculus Studios, dont l’équipe à l’origine du portage VR de Resident Evil 4.

Les nouvelles proviennent du flux Meta Connect, où la société a dévoilé le Meta Quest Pro. Bien qu’il s’agisse d’un élément majeur du stream, Meta a clairement indiqué qu’elle avait toujours l’intention de soutenir le Quest 2 en tant que plateforme de jeu.



Plusieurs annonces de jeux ont été faites lors du salon. Dans une révélation surprise, l’ancienne exclusivité PS VR, Iron Man VR, arrive sur la Quest 2 le 3 novembre. Among Us VR rejoindra également la plateforme cet automne, le 10 novembre. Les joueurs qui précommandent le jeu débloquent un chapeau Mini Crewmate. The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution a également obtenu une date de sortie le 1er décembre lors de la présentation.

Deux nouveaux projets sont également prévus pour le casque. Le jeu multijoueur VR Population : One va bénéficier d’un mode bac à sable qui permettra aux joueurs de créer leurs propres expériences (ce qui s’inscrit parfaitement dans la vision Métaverse de la société). L’équipe qui a conçu les combats de la série The Walking Dead : Saints & Sinners a également un nouveau jeu à venir, intitulé Behemoth. Bien que la bande-annonce ne montre pas grand-chose, Meta promet qu’il s’agit d’une sorte de jeu d’action et de survie dans un monde sinistre, semblable à celui de The Walking Dead.

En ce qui concerne le Meta Quest Pro, le casque reçoit un nouveau jeu qui mettra en valeur sa nouvelle technologie « Passthrough ». I Expect You To Die: Home Sweet Home est une « mini-mission en réalité mixte » dans laquelle les joueurs interagissent avec des objets dans leur espace de jeu réel. La bande-annonce montre des objets tels que des arroseurs projetés sur le plafond d’un utilisateur ou des indices de puzzle sur les murs. Le titre sera lancé sur le Quest 2 et le Quest Pro le 25 octobre et sera téléchargeable gratuitement.

Meta mise beaucoup sur les jeux

Meta ne semble pas vouloir abandonner de sitôt ses ambitions en matière de jeux, puisqu’elle investit massivement dans Oculus Studios.

Au cours du salon, Meta a mis en évidence certaines victoires importantes pour sa campagne de promotion des jeux. Selon la société, les joueurs ont dépensé 1,5 milliard de dollars en jeux et en applications dans la boutique Quest à ce jour.