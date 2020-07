Apple pourrait augmenter la capacité de la batterie de l’iPhone 12 Pro

Les exigences des fabricants de smartphones varient, mais une demande est généralement la même pour tous : une plus grande autonomie de la batterie pour leur nouveau smartphone. Fabriquer des smartphones qui durent plus longtemps, même sous des charges intensives comme la photographie et les jeux mobiles, est un élément clé de chaque génération d’appareils. Pour le prochain iPhone 12 Pro, Apple semble toutefois prendre une mesure assez évidente, même si elle n’est pas nécessairement facile.

Au cours des années précédentes, Apple a mis l’accent sur l’efficacité pour maximiser l’autonomie. En s’assurant que les récentes itérations de ses puces de la série A soient moins énergivores a été la clé d’une meilleure autonomie.

L’iPhone 12 Pro devrait faire partie du grand smartphone dévoilé par Apple plus tard dans l’année, mais il semble qu’une plus grande batterie soit envisagée par la firme américaine. Après avoir passé au crible les rapports de certification de la batterie, MySmartPrice affirme qu’une nouvelle batterie d’une capacité de 2 815 mAh est en cours de préparation pour l’appareil de milieu de gamme. C’est plus grand que les capacités de batterie précédemment divulguées.

Selon les dernières rumeurs, l’iPhone 12 (avec un écran de 5,4 pouces) aurait une batterie de 2 227 mAh, tandis que l’iPhone 12 Max et l’iPhone 12 Pro (tous deux avec un écran de 6,1 pouces) auraient une batterie de 2 775 mAh. L’iPhone 12 Pro Max — le plus grand de la gamme, avec un écran de 6,7 pouces — serait considérablement amélioré, avec une batterie de 3 687 mAh.

Bien sûr, à ce jour, rien ne permet de dire à quel point ces rapports sont précis. En effet, nous devrons probablement attendre les premiers démontages après la sortie du produit pour savoir exactement ce qu’Apple adapte à chaque smartphone.

Des iPhone plus énergivores

L’iPhone 12 Max et l’iPhone 12 Pro seraient différenciés par des caractéristiques clés, et l’on prévoit que ce dernier soit plus cher en conséquence. La certification de C3 et Safety Korea indique qu’une batterie différente serait également utilisée pour la version Pro. Les quatre appareils utiliseraient un écran OLED, contrairement à la gamme actuelle d’iPhone qui mélange l’OLED et le LCD. En outre, ils se vanteraient d’une connectivité 5G.

C’est l’inclusion de la prise en charge des réseaux cellulaires de nouvelle génération, sans parler de choses comme la technologie de caméra 3D empruntée au dernier iPad Pro, qui fait craindre à certains que la nouvelle gamme d’iPhone 12 sollicite excessivement leurs batteries. Notamment, souligne MacRumors, si ces chiffres sont exacts, les quatre modèles d’iPhone 12 ont une capacité de batterie inférieure à celle de leurs prédécesseurs de la série d’iPhone 11.

Opter pour une batterie plus grande n’est pas facile, surtout quand on sait que les modems et antennes 5G, les capteurs supplémentaires des caméras et les autres mises à jour qu’Apple est censé préparer prennent tous leur part d’espace. Apple pourrait apporter un changement de design important pour cette nouvelle génération d’iPhone, un clin d’œil à l’esthétique carrée de l’iPhone 4, qui pourrait ouvrir un peu plus de place par rapport aux côtés courbés de la gamme actuelle.