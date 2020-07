Le Huawei Mate V pourrait être le futur smartphone pliable de la firme

Le Galaxy Fold 2 de Samsung, qui a fait l’objet d’une fuite pour être lancé sur le marché comme le Galaxy Z Fold 2, n’est pas le seul smartphone pliable à avoir subi un léger changement de nom. Soit cela, soit Huawei introduit un tout nouveau smartphone pliable distinct de son Mate X.

Ce nouveau smartphone pliable pourrait être lancé sur le marché comme le Huawei Mate V, du moins sur la base d’un dépôt de marque, et son nom pourrait indiquer s’il s’agira d’un smartphone pliable comme le Mate X ou d’un smartphone pliable comme son concurrent Samsung.

La lettre « V » est presque parfaite pour désigner un smartphone pliable bien que, bien sûr, elle n’indique pas vraiment dans quel sens il se pliera. Huawei a favorisé ce qu’on appelle communément le design où l’écran pliable est tourné vers l’extérieur lorsqu’il est replié. Si l’idée présente des avantages, Huawei a peut-être trouvé qu’elle n’était pas pratique dans le monde réel en raison de la nature encore fragile des écrans flexibles.

La rumeur veut que Huawei fasse volte-face et lance un smartphone pliable qui se replie vers l’intérieur, un peu comme le Samsung Galaxy Fold. Huawei a certainement joué avec cette idée dans les brevets et la nouvelle marque Huawei Mate V qu’elle vient de déposer pourrait être la façon dont il se différenciera du Huawei Mate X.

Là encore, la description est si générique qu’elle peut s’appliquer à tout, bien que Huawei ait aussi souvent réservé sa marque « Mate » aux appareils mobiles haut de gamme.

Vers son troisième smartphone pliable ?

Cela dit, il y a eu très peu de rumeurs pour inspirer confiance sur le fait que Huawei travaille activement sur un tel appareil. Le peu de rumeurs qui circulent laisse entendre que Huawei est toujours prête à lancer son troisième smartphone pliable (après les Mate X et Mate Xs) dans le courant de l’année. Étant donné la situation actuelle de l’entreprise, cela semble presque improbable, mais aussi nécessaire.

Perdre non seulement l’accès au Google Play Store, mais aussi les semi-conducteurs pour ses processeurs Kirin sera un coup dur pour les plans de Huawei pour 2020 et au-delà. Elle pourrait accuser un retard de quelques mois et être contrainte de réduire les modèles de smartphones inutiles ou de diminuer ses commandes, même pour les plus importants comme la prochaine gamme Mate 40. Dans le même temps, le lancement d’un autre smartphone pliable enverrait un message fort selon lequel l’entreprise peut non seulement innover, mais aussi tenir ses promesses malgré tout.