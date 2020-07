Google Sheets complétera bientôt automatiquement vos données pour vous

Certains pourraient en rire, mais les tableurs restent les outils les plus populaires et les plus utilisés pour traiter les données. C’est parfois même le cas lorsqu’il s’agit de traiter des tonnes de données, ce qui n’est pas du tout évident.

Mais si le concept de tableau de données est certes vieux jeu, cela ne signifie pas pour autant que les tableurs doivent rester enclavés dans le passé. En fait, Google annonce trois nouvelles fonctionnalités pour Google Sheets qui donnent l’impression d’avoir quelque chose de nouveau. En effet la construction de tableurs et l’analyse des données qu’ils contiennent sont sur le point de devenir un peu plus faciles dans Google Sheets.

La saisie de données dans un tableur peut être une corvée, c’est pourquoi des formules et des fonctions ont été inventées pour rendre cette tâche moins répétitive. Mais cela ne fonctionne que si vous connaissez ces formules et ces astuces. En tant que maître des suggestions intelligentes, Google offre à Sheets une fonction de remplissage intelligent (Smart Fill) qui analysera ce que vous tapez et vous suggérera une formule pour remplir automatiquement le reste de la colonne à votre place.

En effet, Smart Fill sera capable de détecter et d’apprendre des modèles entre les colonnes afin d’autocompléter intelligemment les données pour les utilisateurs.

Ryan Weber, chef de produit G Suite, a donné un exemple de la manière dont Smart Fill fonctionnera dans l’article de blog, en disant « Supposons que vous ayez une colonne de noms complets, mais que vous vouliez la diviser en deux colonnes (prénom et nom de famille, par exemple). Lorsque vous commencerez à taper les prénoms dans une colonne, Sheets détectera automatiquement le modèle, générera la formule correspondante, puis complétera automatiquement le reste de la colonne pour vous ».

La saisie n’est pas la seule tâche répétitive dans un tableur. Si vous avez des milliers de lignes de données importées d’une source externe, élaguer la feuille pour vous débarrasser des doublons peut également être décourageant. La nouvelle fonctionnalité Smart Cleanup de Sheets proposera des suggestions intelligentes pour corriger les doublons ainsi que les incohérences de formatage, le tout en une seule fois. Vous pouvez également choisir d’accepter ou d’ignorer ces suggestions.

Manipuler de gros volumes de données

Ces dernières années, l’accent a été mis sur les données volumineuses, mais même les personnes travaillant avec ces données devront parfois utiliser un tableur pour les analyser et les présenter. Le nouveau Connected Sheets, qui remplace un connecteur de données Sheets plus limité, relie le tableur à l’entrepôt de données BigQuery de Google Cloud pour permettre aux entreprises d’analyser facilement ces grosses données, sans avoir à traiter directement avec les bases de données et les requêtes SQL, juste pour donner un sens à tout cela.

Sheets Smart Fill et Smart Cleanup seront disponibles pour les utilisateurs G Suite plus tard dans l’année. Le nouveau Connected Sheets est disponible dès maintenant, mais il est limité aux clients G Suite Enterprise et G Suite Enterprise for Education.