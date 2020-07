Les spécifications de la caméra du OnePlus Nord ont été confirmées

OnePlus fait son retour dans le marché du milieu gamme. Oui, le très attendu OnePlus Nord doit être lancé le 21 juillet, et le géant chinois a lentement confirmé certaines caractéristiques clés de son prochain smartphone. Nous avons déjà une bonne idée du design du OnePlus Nord et du processeur 5G qui équipe ce smartphone. Et aujourd’hui, OnePlus s’est rendu sur son forum pour révéler officiellement les spécifications de l’appareil pour le OnePlus Nord.

Grâce aux fuites et aux rendus officiels, nous savons que le OnePlus Nord sera équipé d’une quadruple caméra à l’arrière et d’une double caméra à l’avant. Voici donc les spécifications pour les deux configurations de caméra.

En commençant par l’arrière, le OnePlus Nord sera piloté par le capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels qui se trouve également à bord du OnePlus 7T de l’année dernière. Il possède une ouverture f/1.75 et comprendra la stabilisation optique de l’image (OIS) + le support EIS. Le capteur principal est couplé à une caméra ultra-large de 8 mégapixels, une caméra de profondeur de 5 mégapixels et un capteur macro. Tout comme le OnePlus 8, il n’y a pas de téléobjectif à bord de ce modèle de milieu de gamme. Je préférerais un téléobjectif plutôt qu’une caméra de profondeur et un objectif macro. Quoi qu’il en soit, cette configuration est conforme aux rumeurs qui circulent sur Internet depuis deux semaines.

En ce qui concerne l’avant, le OnePlus Nord est le premier smartphone OnePlus à arriver avec deux caméras à l’avant – cela aussi dans une découpe dans l’écran. Cela comprend un capteur primaire de 32 mégapixels et un capteur ultra-large avec un angle de vision de 105 degrés, comme l’a déjà confirmé la société.

La publication sur le forum parle également de certaines améliorations logicielles à bord du OnePlus Nord. Il est « assez intelligent pour détecter quand vous avez plusieurs personnes dans un seul cliché, et s’assurera que chaque visage est clair et détaillé », explique Simon Liu, directeur de l’imagerie de OnePlus.

OnePlus Nord : Spécifications confirmées

Outre la caméra, le OnePlus Nord aura un écran Fluid AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il aura un taux de réponse tactile de 180 Hz, mais la taille de l’écran reste un mystère. Le chipset Snapdragon 765G de Qualcomm, compatible 5G, a été confirmé pour alimenter cet appareil, ainsi que jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le OnePlus Nord utilisera OxygenOS 10, une surcouche basée sur Android 10. Enfin, il sera équipé d’une batterie d’une capacité de 4 115 mAh avec un support de charge rapide Warp Charge 30 T.

Donc oui, le OnePlus Nord s’annonce comme un smartphone de milieu de gamme assez performant. Il ne reste plus qu’à voir le prix de l’appareil, qui a été confirmé comme étant inférieur à 500 dollars.