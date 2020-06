Voici les meilleures nouvelles fonctionnalités de Photoshop et Lightroom publiées cette semaine

Si vous êtes un fan des applications créatives d’Adobe comme Photoshop et Lightroom, les nouvelles mises à jour logicielles ont apporté des fonctionnalités assez importantes qui pourraient vous faciliter la vie en matière d’édition.

Si certaines de ces améliorations sont des ajustements principalement destinés à faciliter le travail des artistes, d’autres sont plus importantes et laissent présager un avenir axé sur l’intelligence artificielle qui fait écho aux progrès de la photographie numérique réalisés par les smartphones.

Plutôt que de dresser la liste de toutes les mises à jour de Photoshop et Lightroom, voici les cinq fonctionnalités intéressantes pour les amoureux de la photo. Parmi ces changements, citons des modifications importantes apportées à Camera Raw — le logiciel d’édition de fichiers bruts fourni avec Photoshop — et une fonction améliorée de « sélection du sujet » qui semble mieux gérer les cheveux que la plupart des modes Portrait des smartphones.

Mais d’abord, une fonctionnalité que les éditeurs de photos propriétaires d’un iPad d’Apple réclament depuis les débuts.

1. Intégration de Lightroom et Photoshop sur iPad

Une curieuse frustration liée au fait d’être à la fois abonné au Creative Cloud et propriétaire d’un iPad d’Apple est le fait de ne pas pouvoir transférer des images depuis Lightroom sur lesquelles vous travaillez directement dans Photoshop (et vice versa). Autrement dit, Adobe facilite le déplacement des images entre ses deux plus grandes applications pour iPad.

Adobe a enfin corrigé ce problème avec une nouvelle option « Éditer dans Photoshop » dans l’application Lightroom, que vous trouverez désormais dans le menu « Partager ». Vous trouverez également un bouton analogue « Envoyer à Lightroom » dans l’application Photoshop, ce qui facilite grandement l’aller-retour.

2. Une meilleure sélection des sujets

Comme précisé ce matin, voici un gain de temps potentiellement important pour les designers parmi vous — Adobe a inclus une mise à jour assez importante de la commande de sélection du sujet dans sa nouvelle mise à jour de Photoshop. Cet outil est utilisé pour séparer les sujets, en particulier les personnes, de ses éléments afin de pouvoir les combiner avec d’autres couches. La mise à jour s’inspire apparemment de l’IA Sensei d’Adobe, qui est basée sur l’apprentissage automatique et qui apporte deux principaux changements.

Premièrement, cela signifie que la commande est maintenant consciente du contenu, donc applique de nouveaux algorithmes si elle détecte une personne dans la scène. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il est aussi maintenant beaucoup plus facile de manipuler les cheveux, l’un des sujets les plus difficiles et les plus longs à réaliser manuellement. Bien qu’elle puisse encore nécessiter quelques ajustements manuels, la mise à jour semble vous donner un bien meilleur point de départ que la précédente incarnation de l’outil.

3. Nouveautés sur Camera Raw

Une amélioration subtile, mais significative pour les photographes se présente sous la forme d’une nouvelle interface pour Adobe Camera Raw, qui est l’outil qui gère les fichiers bruts lorsque vous les importez de votre appareil photo.

L’interface utilisateur ressemble davantage à Lightroom et est un peu moins encombrée. Il s’agit notamment d’options plus simples pour l’édition par lots de photos avec les mêmes paramètres, ainsi que la possibilité de masquer des détails tels que le nom du fichier, afin que vous puissiez voir les aperçus plus clairement.

Il y a aussi un nouvel outil de recadrage simplifié, qui comprend de nouvelles superpositions pour vous aider à décider comment perfectionner votre composition, tandis que tous les outils qui étaient auparavant en haut de l’écran se trouvent maintenant à droite, à côté des commandes de montage, là où ils doivent être.

4. Partagez vos éditions Lightroom

L’année dernière, Adobe a intégré des tutoriels interactifs dans Lightroom — l’idée était que, plutôt que de faire défiler des vidéos YouTube, vous pourriez obtenir quelques conseils d’une liste croissante d’enseignants spécialisés dans divers domaines. Bien que cette bibliothèque s’agrandisse, elle pourrait ne pas couvrir la question très spécifique que vous vous posez sur une technique d’un montage plus obscure que vous souhaitez ajouter à votre arsenal Lightroom. Ainsi, à partir de cette nouvelle version, Adobe permet à tout le monde de partager les modifications dans la section « Découvrir de l’application ».

Cela signifie que vous devriez maintenant pouvoir « suivre » certains de vos experts préférés et être alerté des nouvelles modifications au fur et à mesure qu’ils les partagent, plutôt que d’attendre des tutos en provenance d’Adobe. Idéal pour l’apprentissage à distance en cette période de confinement et post-confinement.

5. Recherche de polices similaires

L’outil « Recherche de polices similaires » de Photoshop existe depuis 2015, mais il a reçu un grand coup de pouce dans le cadre de la mise à jour de juin d’Adobe. Si vous ne le connaissez pas, l’outil vous permet d’utiliser Photoshop pour identifier automatiquement des polices particulières dans vos photos, qu’il s’agisse d’un panneau ou les inscriptions sur une voiture ; vous pouvez ensuite télécharger une police correspondante à partir de Adobe Fonts.

La nouvelle mise à jour signifie que « Recherche de polices similaires » prend désormais en charge davantage de polices, et peut également reconnaître à la fois le texte vertical et les lignes de texte multiples. Pour utiliser l’outil, sélectionnez l’outil « Rectangle de sélection », puis allez dans « Type > Trouver une police similaire ».

Alors, quelle est votre fonctionnalité préférée ?